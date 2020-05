Ilary Blasi senza trucco e con gli occhiali. Che ne pensate?

La mania più gettonata tra le star nell’ultimo periodo? Quella di mostrarsi in versione acqua e sapone, così da dare prova del fato che la propria bellezza è naturale al 100%.

Sarà perché in quarantena tutte hanno detto addio ai make-up elaborati per rimanere in casa o perché con l’arrivo delle temperature calde non si ha voglia di coprire il viso con fondotinta e prodotti aggressivi, ma l’unica cosa certa è che sono moltissime le donne famose che hanno avuto il coraggio di immortalarsi senza trucco.

L’ultima ad averlo fatto è stata Ilary Blasi che, dopo aver rivelato la ricrescita scura dovuta alla chiusura dei parrucchieri, ancora una volta è stata capace di mandare in delirio i fan.

Siamo sempre stati abituati a vedere la conduttrice preparatissima sul palco ma nelle ultime ore ha cambiato registro. Si è scattata due selfie in primissimo piano, porta i capelli extra lisci, un orecchino dorato a cerchietto con un cuore pendente e degli occhiali da vista grossi con la montatura doppia e nera che, sebbene le coprano il viso, lasciano in bella vista gli occhi struccati.

Ilary non porta fondotinta, eye-liner, blush e rossetto ma, nonostante ciò, è sempre meravigliosa. Il dettaglio che dà l’impressione che non ha rinunciato del tutto al trucco? Le extension alle ciglia, che le rendono lunghissime e definite anche senza mascara.

Nella didascalia ha poi inserito semplicemente l’emoticon di una faccina con gli occhiali, portando l’attenzione sul nuovo accessorio sfoggiato. Cosa ne pensano i fan di questo inedito look “al naturale”. Nessuno ha avuto dubbi fin dal primo momento: Ilary in versione acqua e sapone è ancora più bella.