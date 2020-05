Scoop ad uomini e donne Ecco chi è l’alchimista di Giovanna

Nonostante a Uomini e Donne indossi ancora la maschera, l’identità dell’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate, è ormai chiara a tutti sul web.

Il ragazzo si chiama Davide Bosolo, non appartiene al mondo dello spettacolo ma probabilmente ha camuffato la voce per un altro motivo: si tratta di un ex, o meglio di un vecchio flirt, della tronista, che avrebbe dunque potuto riconoscerlo. ( La foto in fondo all’articolo)

A “incastrare” Davide, oltre alle frase postate su Instagram (le stesse dette dall’Alchimista nelle puntate di Uomini e Donne) e i tanti riferimenti all’alchimia tra due persone, ci sono i tatuaggi che si vedono anche sotto i guanti del corteggiatore mascherato, che sono appunto gli stessi di Davide. A confermare inoltre la sua identità anche la sua ex fidanzata.

Resta da capire cosa ne penserà Giovanna quando verrà a sapere che in realtà l’Alchimista lo conosce già molto bene e probabilmente ha ancora il suo numero di telefono…

Intanto le cose tra Sammy Hassan e Giovanna Abate sembrano farsi sempre più ingarbugliate ogni giorno che passa.

La tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne si sono lasciati con l’intenzione di vedersi a quattr’occhi per chiarire, ma a quanto pare il loro prossimo incontro avverrà direttamente in studio. O almeno così sostengono i rumors… Vediamo insieme che succede!

Le prove: La corona d’alloro e il segno della bilancia sulle mani

Osservando le foto di Davide presenti su Google e sul suo profilo Facebook ci siamo resi conto che il giovane ha due tatuaggi molto simili a quelli che si notano sulle mani del misterioso Alchimista. Tatuato sul dito indice sinistro di Basolo c’è il simbolo del segno zodiacale della bilancia.

Nel video trasmesso durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 30 aprile, l’Alchimista cucina degli hamburger indossando un paio di guanti. Basta prestare un po’ di attenzione al filmato a partire dal minuto 3.48 circa, per notare che l’uomo misterioso sembra avere lo stesso tatuaggio di Davide Basolo (o incredibilmente simile), anche lui all’indice della mano sinistra a alla stessa altezza. È un caso?

ll lavoro a Formentera

Un altro curioso punto di contatto con Davide si trova nella descrizione che l’Alchimista ha fatto della sua vita durante le prime fasi della conoscenza con Giovanna Abate. “Ho lavorato a Formentera” ha raccontato di sé il corteggiatore durante una chat con la tronista andata in onda nella puntata di Uomini e Donne del 27 aprile. Anche Basolo ha lavorato a Formentera. Lo dimostra una foto postata da un noto locale dell’isola in cui compare anche lui, taggato insieme allo staff.

Uomini e Donne news, la rabbia di Sammy Hassan

Dopo le parole di Giovanna Abate, che lo aveva rimproverato di non averla pensata minimamente durante la quarantena e per questo motivo l’aveva malamente eliminato, il corteggiatore Sammy Hassan si è detto deluso e amareggiato. “Che tu ci creda o no io ho investito tanto nel nostro percorso facendo sacrifici” è sbottato. durante una diretta da casa nell’ultima puntata di Uomini e Donne

News Uomini e Donne, il corteggiatore ha chiesto il trono a Maria De Filippi

Sammy ha è parlato poi delle difficoltà che sta affrontando al momento, della perdita del lavoro e delle difficoltà nella gestione di un figlio, affermando che Giovanna non capisce i suoi sacrifici. “Ti sei rivelata una donna infantile, insensibile e poco predisposta a comprendere quali sono i problemi della vita” ha tuonato ancora il corteggiatore di Uomini e Donne. Che poi ha concluso con una provocazione.

L’incontro tra Sammy e Giovanna è avvenuto?

“Se la signora Maria De Filippi mi volesse offrire il trono di Uomini e Donne io lo terrei volentieri. A te – ha concluso – lascio il tuo amore virtuale perché, cara Giovanna, l’amore è un’altra cosa” ha proposto. E queste parole hanno scioccato Giovanna.

Maria De Filippi ha così chiesto ai due se volessero incontrarsi dal vivo, pur con tutte le precauzioni, per chiarirsi, visto che la tronista appare molto presa da Sammy e non lo nega.

Lui ha accettato, ma questo incontro ha avuto luogo davvero? Pare – almeno stando alle indiscrezioni – che Sammy abbia deciso di vedere Giovanna solo nello studio di Uomini e Donne davanti a tutti e non privatamente. Forse si sta preparando a rifilarle un bel no a un’eventuale scelta?