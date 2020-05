Morto Giovanni Custodero, ex calciatore di 27 anni

ROMA – Si è spento nella notte Giovanni Custodero, ex calciatore, dopo aver lottato per anni contro un tumore alle ossa.

Il 27enne originario di Pezze di Greco ed ex portiere di calcio a 5 con la maglia del Fasano, aveva annunciato su Facebook la sua decisione lo scorso 6 gennaio: “Sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato di aiuto per molte persone. Voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza”. L’ex calciatore aveva sempre vissuto la sua battaglia a testa alta, passando anche per la vendita di magliette con l’elmo di Leonida per raccogliere denaro utile a sostenere le sue cure molto costose.

Alla fine, Giovanni Custodero ha scelto la sedazione profonda per mettere fine alla sua partita. Le sue ultime parole, sempre sui social: “Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me”.