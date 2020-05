Ecco “l’orologio della morte di Trump”

In un pannello luminoso a Time Square è apparso il “TrumpDeathClock”, l’orologio della morte di Trump: un conteggio delle morti di coronavirus Covid-19 del documentarista Eugene Jarecki che, a suo avviso, si sarebbero potute evitare con una risposta “adeguata” dell’amministrazione Usa.

Ossia avviando il lockdown una settimana prima del 16 marzo come suggerito dal consulente della Casa Bianca Anthony Fauci Tweet 12 MAGGIO 2020 Mentre negli Stati Uniti il numero dei decessi per il coronavirus supera 80 mila persone, a Times Square il documentarista e attivista Eugene

Jarecki, due volte vincitore del Sundance Film Festival, ha fatto installare il “TrumpDeathClock”: l’orologio della morte di Donald Trump per contare le vittime a suo parere addebitabili alla Casa Bianca per la sua incapacità di gestire la crisi. Jarecky, in un blog, sostiene che il 60% dei morti si sarebbero potuti salvare se la risposta dell’amministrazione non fosse stata così inadeguata.

Il “TrumpDeathClock” che al momento segna 48 mila decessi è immediatamente diventato un hashtag sui social. –

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/TrumpDeathClock-orologio-della-morte-di-Trump-a-New-York-regista-statunitense-sfida-Presidente-2153e969-eaf2-4ad4-aeb6-2c6d42aeab0b.html