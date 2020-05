Beckham e il mistero dei capelli scomparsi: ecco cosa è successo

ROMA – La perdita di capelli è un problema per molti uomini.

Lo è anche per un sex symbol come David Beckham, ex calciatore e considerato tra gli uomini più belli al mondo. L’ex Manchester United e Real Madrid, con un passato anche in Serie A con la maglia del Milan, è stato infatti paparazzato nelle Cotswolds con abiti piuttosto trasandati e, soprattutto, con i capelli visibilmente radi. Anche lo Spice Boy sembra dire addio alla chioma folta.

Le foto pubblicate dal Daily Mail parlano chiaro: Beckham è quasi calvo. Già nel 2018 i rumors parlavano di un trapianto.