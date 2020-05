Flavio Briatore e Naomi Campbell, tutta la verità qundo era a bordo

Tutta la verità su Naomi Campbell. A tirarla fuori è Flavio Briatore, che con la Venere Nera ebbe una chiacchieratissima e spiatissima storia tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000.

I due, sono ancora molto legati. E mister Billionaire torna su quei giorni in un’intervista a Chi di Alfonso Signorini, dove descrive Naomi con parole dolci e rivela – per la prima volta – anche qualche aneddoto proprio alla vigilia del compleanno di lei, che il 22 maggio farà 50 anni. “”Come si vive accanto a una donna come Naomi?

Evitando la corte dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei”, premette partendo a razzo.

Briatore descrive Naomi come una persona unica, non soltanto per la sua bellezza: “La sua immagine in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Segno che nulla è cambiato.

Segno che Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla”. Il carattere irascibile? “Per giudicare una persona e i suoi gesti bisogna prima conoscere la sua storia. Naomi è uscita di casa a 11 anni.

A 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo?

Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti”, rimarca Briatore.

E ancora: “Prima di parlare di Naomi bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda.

Quando stavamo insieme il marchio Naomi era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre. Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore”.

Infine, mister Billionaire aggiunge: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato”.