Clamorosa chiusura del programma Pomeriggio 5 di Barbara D’urso

La stagione televisiva di Barbara D’Urso è arrivata alla fine. La conduttrice, nelle ultime ore, ha annunciato infatti la chiusura anticipata di Pomeriggio 5. L’ultima puntata del talk show pomeridiano di Canale 5 andrà in onda venerdì 29 maggio 2020.

Chiusura anticipata per Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso

In una diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara ha rivelato che l’ultima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per il prossimo 29 maggio. Una chiusura anticipata visto che la scorsa edizione del talk show è andata in onda fino alla metà di giugno: “Pomeriggio Cinque, di default, dovrebbe finire a fine maggio come sempre”. Publitalia, infatti, ha reso noti i palinsesti estivi ed effettivamente il programma del pomeriggio di Canale 5 non figura più.

Dopo aver svelato la chiusura di Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha annunciato un retroscena su Live-Non è la d’Urso. Il talk show serale chiuderà i battenti il prossimo 24 maggio per poi ritornare nella prossima stagione televisiva: “Si chiude prima, so per certo che Live Non è la D’Urso chiude tra due puntate, andrà avanti fino al 24 maggio”. La stagione televisiva di Barbara, quindi, è arrivata alla fine. I suoi pogrammi di punta chiuderanno prima rispetto a un anno fa salvo ripensamenti o imprevisti dell’ultimo momento. “Qui a Mediaset accadono le cose day by day. Noi viviamo così” ha confessato la conduttrice.

Durante la diretta Instagram Barbara ha rivelato un altro retroscena su Pomeriggio 5 e Live-Non è la D’Urso. Da un paio d’anni la conduttrice partenopea ha introdotto nelle sue trasmissioni la velocità, fondamentale per passare da un argomento all’altro e informare il pubblico a casa su una vasta gamma di argomenti: “Penso che sia più utile a chi sta a casa, meglio essere veloci su dieci cose diverse e informare su tutto”.

