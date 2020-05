Iannone ed Adriana Volpe: ecco le loro nuove scelte professionali

Iannone e Adriana Volpe, periodo di rilancio: la scelta professionale dei due vip

Periodo di cambiamento e di rilancio sia per Adriana Volpe sia per Andrea Iannone.

Due mondi distanti, due personaggi lontani, ma che stanno vivendo, per certi versi, la stessa parabola. La conduttrice, dopo un momento professionale in penombra (l’addio alla Rai è stato piuttosto doloroso), si è tuffata nel Grande Fratello Vip 4 e a breve inizierà un programma su Tv8. Il pilota, fino a qualche mese fa gioioso al fianco di Giulia De Lellis e in pista, è stato squalificato per doping dal circuito della Moto Gp e ha dovuto digerire lo strappo dell’influencer che è tornata a riabbracciare Andrea Damante, mettendo in scena un clamoroso ritorno di fiamma. Il centauro di Vasto ora è pronto a ripartire e si professa più forte di prima.

Adriana e Iannone hanno così fatto la stessa scelta professionale in un periodo particolare tanto delicato del loro cammino: hanno traslocato in una nuova agenzia.

Volpe, Iannone e Stefania Orlando: manovre del dietro le quinte

“Andrea Iannone non sta certamente vivendo un momento facile, prima la sospensione per doping per diciotto mesi poi la rottura con l’influencer Giulia De Lellis”, si legge su Dagospia che aggiunge: “Il pilota ha deciso di affidarsi in questo momento difficile all’agenzia LaPresse di Marco Durante”. Stesso discorso per due ex conduttrici de I Fatti Vostri: “Da segnalare altri due cambiamenti: Adriana Volpe e Stefania Orlando si sono affidate all’Adc Management del rampante Andrea Di Carlo.”

Iannone e Adriana Volpe al centro del gossip

Iannone è recentemente finito sulle pagine della cronaca rosa per degli spifferi che lo volevano invaghito di Cristina Buccino. Il flirt è però stato smentito da quest’ultima. Anche la Volpe continua a essere chiacchieratissima. Infatti non si fermano le voci che la vorrebbero in crisi con il marito Roberto Parli. Tuttavia sia l’imprenditore svizzero sia lei hanno smentito a più riprese i sussurri che li vorrebbero ai ferri corti.