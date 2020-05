U&D: Gemma furiosa, Nicola ballerà con un’altra dama. Anticipazioni del 20 maggio

1 Anticipazioni Uomini e donne: Sirius e Pamela

Con un doppio video di anticipazioni rilasciati da Witty Tv scopriamo cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne in onda mercoledì 20 maggio. Continueranno ovviamente le discussioni tra Tina e Gemma. Ma ci sarà altro che farà infuriare la Galgani. Vediamo, infatti, che sarà ospite Pamela ancora disperata per la fine della storia con Enzo. Sembra che ormai non ci sia più speranza, ma comunque a quanto pare Maria le chiederà di tornare nel parterre femminile.

In una scena successiva, quindi, vediamo Pamela che balla e parla con Sirius, alias Nicola Vivarelli, e ovviamente Gemma Galgani è scura in volto. La storica dama di Torino si sente minacciata dalla giovane barese? È possibile a questo punto che si creino vari triangoli amorosi. Perché sappiamo che sicuramente molte donne arriveranno per Sirius e a questo punto ci chiediamo quanto siano forti i sentimeni della Galgani per avere certe reazioni.

Per quanto riguarda Valentina Autiero, la vediamo ballare di nuovo con Angelo, ma non sembra molto felice. La dama romana sarà sempre triste per tutta la situazione che si è creata in puntata? Avrà deciso di non fermarsi alla prima apparenza con il cavaliere e dargli una seconda possibilità?

Infine ci sarà anche il momento di Giovanna…