Adriana Volpe contro Magalli: ‘Quando è morto mio suocero…’

Adriana Volpe ha voluto nuovamente attaccare Giancarlo Magalli. La conduttrice, che ha lavorato per anni al fianco del collega nel programma ‘I Fatti Vostri’, ha fatto sapere di esserci rimasta male che il 72enne non le abbia telefonato neanche per farle le condoglianze quando un paio di mesi fa è venuto a mancare suo suocero. “È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto…”, ha detto la 47enne in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’.

Tra Adriana, che recentemente ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’, e Magalli ci sono ancora strascichi giudiziari dopo che lei ha trascinato il presentatore in tribunale per aver fatto alcune illazioni sul suo conto. Per la Volpe il rapporto con il collega è “un capitolo chiuso”. Si aspettava infatti delle scuse che non sono mai arrivate: “Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse”.

Oggi Adriana si appresta a traslocare a Milano, dove inizierà a condurre un nuovo programma su Tv8 tra appena qualche settimana: “A 47 anni mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore”.

Scritto da: la Redazione il 21/5/2020.