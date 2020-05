Renga – È uscito il suo nuovo brano e su Ambra: ‘Non abbiamo mai perso il senso della famiglia…’

Per Francesco Renga la fine del lockdown e l’inizio della fase 2 successiva all’emergenza coronavirus coincide con la ripresa della sua musica: esce oggi la sua nuova canzone ‘Insieme: grandi amori’, “un brano che – racconta al Corriere della Sera – vuole portare speranza e felicità. Prova a restituire un senso a tutto quello che è accaduto”.

“All’inizio ci siamo sentiti tutti soli e impotenti. Poi, e spero che questa sia l’unica eredità di questo evento epocale, è arrivato il sentirsi comunità. La parola ‘insieme’ ha avuto un significato forte”, ha commentato il cantautore a proposito della propria esperienza sulla quarantena, trascorsa a Brescia a pochi passi dai figli Jolanda e Leonardo e dalla ex compagna Ambra Angiolini con cui i rapporti sono ottimi. “All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola”, ha spiegato Renga: “Per 3 settimane li ho visti solo in video. Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”.

E la serenità tra i due ex traspare anche dalla partecipazione di entrambi a ‘SOStieni Brescia’, iniziativa benefica che ha raccolto oltre 2 milioni di euro: “L’idea è di Ambra che in queste cose ha una marcia in più”, ha argomentato il cantante: “Brescia ha sempre dimostrato la sua generosità e le sue radici ben salde. Il Comune sta coordinando gli interventi: all’inizio le donazioni sono andate agli ospedali, ora ci si dirige verso chi è in difficoltà economica. Vedere le immagini di Brescia deserta sulle note di “Angelo” è stato potente”.

Ambra Angiolini e il rapporto con Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2015, ma continuano a vivere nella stessa città, Brescia, per stare vicino ai loro figli. “Tutto è nato dalla necessità di evitare continui passaggi da una casa all’altra casa”, aveva raccontato l’attrice descrivendo la sua quarantena: “Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”. E a loro come coppia ha anche accennato nel corso dell’Intervista con Maurizio Costanzo: “Ero molto gelosa di lui. E’ sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto”.