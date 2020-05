Belen a Milano e Stefano a Napoli, sono in crisi? Intanto Belen è stata paparazzata con l’ex …

loading...

Gossip terremoto su Belen Rodriguez. La lontananza con Stefano De Martino, impegnato a Napoli per le registrazioni di Made in Sud e partito da Milano in piena quarantena, non sarebbe casuale: arriverebbero conferme di una clamorosa crisi coniugale dopo l’altrettanto clamoroso riavvicinamento avvenuto nel 2019. Sui social molti fanno notare che nelle foto che la showgirl argentina continua a pubblicare sarebbe “sparita” la fede nuziale che indossava dal ritorno con l’ex ballerino di Amici, “segnale inequivocabile” della rottura

Ma al di là della “lontananza” social dei due, è Alfonso Signorini sul prossimo numero del settimanale Chi in uscita oggi 27 maggio a sganciare un’altra bomba. Non solo gli impegni di lavoro di De Martino avrebbero rovinato l’armonia della coppia, ma spunterebbe anche un (pazzesco) terzo incomodo a complicare il quadro. La Rodriguez è stata paparazzata a Milano con il fratello Jeremias nello stesso ristorante in cui si trovavano Andrea Iannone, che Belen aveva lasciato proprio per tornare con Stefano. Il pilota di MotoGp (fresco ex di Giulia De Lellis) era con un amico e “non si sarebbe fatto troppi problemi a rivedere la soubrette argentina”, scrive Gossipetv, anche perché Iannone è ancora molto legato a Jeremias Rodriguez. Ma le malelingue sono già entrate in azione.