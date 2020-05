Valentina Dallari contro Giulia De Lellis: ‘E’ un personaggio negativo…’

Le manda a dire attraverso diverse storie Instagram Valentina Dallari, intervenuta sui social per esprimere tutta la propria plateale antipatia nei confronti di Giulia De Lellis, come lei lanciata verso la popolarità grazie al programma Uomini e Donne. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi nota anche per aver raccontato i suoi problemi con l’anoressia, si è scagliata senza mezzi termini contro l’influencer che alle follower parlava di una dieta a cui si sta sottoponendo dopo la quarantena: “Devo asciugarmi un po’”, ha confidato via social, uscita che alla deejay 26enne non è piaciuta affatto.

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis: le dure dichiarazioni

“La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta… la solita superficiale… Dai su raghy perché diamo spazio a sta gente?”: queste sono le durissime parole con cui Valentina Dallari ha commentato le ultime storie in cui Giulia De Lellis parlava del suo regime alimentare post quarantena. In un video, poi, la deejay ci ha messo la faccia, spiegando il suo punto di vista sul ‘personaggio De Lellis’ e scagliandosi contro anche chi le “dà da lavoro”.

“Questo personaggio mi sta antipaticissimo. È un personaggio ipernegativo. Non mi importa se i suoi fan mi scrivono. Per favore, apriamo gli occhi”, la sua raccomandazione: “Questa quarantena sarà servita per aprire gli occhi e non dare credito a ‘sta gente senza né arte né parte che non trasmette niente se non ca**ate”.

“La cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. Neanche mi esprimo. Quelli aiutano il danno a diventare un megadanno. Svegliamoci”, ha concluso Dallari a cui, almeno per ora, De Lellis non ha replicato in alcun modo.