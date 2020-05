Al Bano: ‘Non ci sono entrate, solo uscite, vado avanti un altro anno, poi…’

Anche Al Bano Carrisi, come tutti gli italiani, deve fare i conti con la crisi economica. “Ho solo uscite, nessuna entrata. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”, si sfoga a ridosso dell’emergenza coronavirus che ha tagliato molti, anzi moltissimi, guadagni. Il Covid-19 ha annullato tutti i concerti. “E certo! – spiega in un’intervista a Diva e donna – . Chi si fida a prendere un aereo, ad andare per il mondo con questo dannato virus in giro! Con costi poi che sono una sperequazione! Però non capisco perché la musica leggera sia sempre considerata la Cenerentola dello spettacolo. Trovano contributi per tutti, ma non per chi fa il nostro lavoro”.

Ma il cantante non è l’unico a doverci rimettere, come lui c’è anche tutto lo staff che gli sta attorno: “Venti fisse e un’altra ventina e più che ruotano. Alla fine sono 50 famiglie senza reddito. Poi ci sono le persone che di solito lavorano qui a Cellino. E vedremo quando a settembre dovremo fare la vendemmia o quando ci sarà la raccolta delle olive come faremo”. D’altronde anche le sue altre attività sono a rischio: “Chiuso l’albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”.