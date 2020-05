Netflix: ecco le tanto attese uscite di giugno

Ecco le nuove uscite Netflix per il mese di giugno 2020. La piattaforma di contenuti on demand ha messo a disposizione la lista delle serie tv, docu-serie e film in uscita. Tra le serie originali più attese c’è il 5 giugno la quarta e ultima stagione di “Tredici”. È l’epilogo della storia nata dal bestseller “13 Reasons Why”. Grande attesa anche per una nuova serie originale Netflix tutta italiana: il 10 giugno esce “Curon“, ambientata nella suggestiva Curon Venosta con protagonista Valeria Bilello e Federico Russo. Tra i film originali Netflix da non perdere c’è “Da 5 Bloods – Come Fratelli” di Spike Lee, dal 12 giugno disponibile on demand.

loading...

Le novità di giugno 2020

Serie Tv Originali

Le amiche di mamma – La stagione dell’addio – 2 giugno 2020

– 2 giugno 2020 Tredici (Stagione 4) – 5 giugno 2020

(Stagione 4) – 5 giugno 2020 Curon (Stagione 1) – 10 giugno 2020

(Stagione 1) – 10 giugno 2020 F is for Family (Stagione 4) – 12 giugno 2020

(Stagione 4) – 12 giugno 2020 The Order (Stagione 2) – 18 giugno 2020

(Stagione 2) – 18 giugno 2020 La cosa più bella (Stagione 2) – 19 giugno 2020

(Stagione 2) – 19 giugno 2020 The Politician (Stagione 2) – 19 giugno 2020

(Stagione 2) – 19 giugno 2020 Dark (Stagione 3) – 27 giugno 2020

Serie Tv

DC’s Legends of Tomorrow (Stagione 4) – 1 giugno 2020

(Stagione 4) – 1 giugno 2020 Modern Family (Stagione 9) – 9 giugno 2020

(Stagione 9) – 9 giugno 2020 New Girl (Stagione 7) – 9 giugno 2020

(Stagione 7) – 9 giugno 2020 Suits (Stagione 8 – Parte 2) – 21 giugno 2020

(Stagione 8 – Parte 2) – 21 giugno 2020 24 (tutte le stagioni) – 24 giugno 2020

(tutte le stagioni) – 24 giugno 2020 I Griffin (Stagione 17) – 30 giugno 2020

Film Originali Netflix

The Last Days of American Crime – 5 giugno 2020

– 5 giugno 2020 Choked: Money Talks – 5 giugno 2020

– 5 giugno 2020 Da 5 Bloods – Come fratelli – 12 giugno 2020

– 12 giugno 2020 Feel the beat – 18 giugno 2020

– 18 giugno 2020 Proiettile Vagante – 19 giugno 2020

– 19 giugno 2020 Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga – 26 giugno 2020

Film

Dal 1 giugno:

84 Charing Cross Road

Gremlins

King Arthur – Il potere della spada

I Mercenari 3

Into the Storm

LEGO Batman – Il Film

Una pallottola spuntata 33 ⅓ – L’insulto finale

Rampage – Furia Animale

Ready Player One

Dal 2 giugno:

Dal 7 giugno:

365 giorni

Bleed

Inganni Online

Ore 15:17 – Attacco al treno

Dal 15 giugno:

Documentari e Reality

Dal 1 giugno:

Al passo con i Kardashian – Stagioni 1 e 2

– Stagioni 1 e 2 Married to Medicine – Stagione 1

– Stagione 1 The Real Housewives of Atlanta – Stagione 1

– Stagione 1 The Real Housewives of Beverly Hills – Stagione 1

– Stagione 1 The Titan Games – Stagione 1

– Stagione 1 Top Chef – Stagione 1

Dal 2 giugno:

Dal 5 giugno:

Dal 10 giugno:

Lenox Hill – Stagione 1

Dal 19 giugno

Bebè: Viaggio nel primo anni di vita – Stagione 2

– Stagione 2 Floor is Lava – Stagione 1

– Stagione 1 Padre, soldato, figlio

Anime