Mara Venier in onda a Domenica In con il piede rotto. Ecco cosa è accaduto…

Brutto infortunio per Mara Venier, caduta dalle scale poco prima che iniziasse la puntata odierna di Domenica In. La conduttrice ha resistito stoicamente ed è andata comunque in onda, presentandosi con il piede sinistro fasciato. Poco fa, la conferma della diagnosi: “Una bella frattura al piede…. ole“. In una foto pubblicata su Instagram, zia Mara ha mostrato l’ingombrante ingessatura che le ricopre il piede e parte della gamba.

Mara Venier in onda a Domenica In con il piede rotto

Nonostante la frattura, c’è da attendersi che la Venier, così come è andata in onda oggi, continuerà con le prossime puntate di Domenica In, fino alla chiusura stagionale prevista per il 28 giugno. La presentatrice ha peraltro raccontato di aver subito anche un colpo alla testa nel corso della caduta, senza conseguenze. La radiografia è stata effettuata subito dopo la messa in onda del programma domenicale.

La commozione in diretta

Nel corso della puntata, Mara Venier si è emozionata più volte e ha ringraziato lo staff del programma: “Io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi so arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie“. Quella di quest’anno è stata una’edizione non facile per la conduttrice, che ha continuato la messa in onda nonostante la pandemia, l’assenza forzata di ospiti in studio, la riduzione del personale e soprattutto lo stress emotivo di dover lavorare nonostante i rischi connessi al coronavirus per il marito Nicola Carraro. Intanto, mentre la stagione è agli sgoccioli, la Venier è stata già riconfermata per il prossimo anno. Domenica In la vedrà ancora al timone, ma le prime voci parlano di alcune novità: pare che al fianco di zia Mara potrebbero esserci altri personaggi e che la conduzione sarà corale.