È guerra tra Salvo e Cristina Plevani,ex della prima edizione del Grande Fratello: ecco cosa è accaduto…

Botta e risposta al vetriolo per i concorrenti della prima edizione del "Grande Fratello" Alla fine Salvo Veneziano ha scelto di "cancellare" fiicamente Cristina Plevani, sua compagna di avventura nella prima edizione del "Grande Fratello". "Grande Fratello 1 sempre nel cuore" ha commentato il siciliano a margine di un disegno di tutto il gruppo, in cui però il volto della la vincitrice è oscurato. Lei ha replicato con un nudo integrale di schiena e la scritta "Kiss My Ass". La domanda indiscreta di Salvo – Durante una diretta Instagram organizzata qualche giorno fa da Marina La Rosa (anche lei concorrente della prima edizione), la padrona di casa aveva chiesto a Salvo di passare il testimone a Cristina, rivolgendole una domanda. L'uscita di Veneziano non era stata delle più discrete. "Perché a quasi 50 anni non ti sei ancora fatta una famiglia?". Marina aveva cercato di salvarlo dalla figuraccia ribattendo: "Vuoi chiederle perché è single, perché non è fidanzata?". Ma lui aveva insistito, ridendo: "No, no. Un fidanzato si trova sempre. Intendo proprio una famiglia".

La replica di Cristina – “Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata con Salvo. Ora si”, aveva replicato via social le Plevani. “A me ha dato fastidio il modo e le sue risate. Provo affetto per lui, ma non siamo amici. Nella vita reale non ci siamo mai sentiti per parlare di cose serie”.

Fonte:

https://amp.tgcom24.mediaset.it/tgcom24/article/18949399