Beatrice Valli mostra la pancia due settimane dopo il parto. Sta recuperando velocemente il suo peso forma!

Beatrice Valli mostra la pancia due settimane dopo il parto, la bella 25enne ha dato alla luce Azzurra lo scorso 13 maggio, ma fa già grandi progressi per ritrovare una forma al top.

Non ha paura di farsi vedere dai fan, la bella 24enne si scopre e mette in risalto il ventre a pochi giorni dall’arrivo della terza cicogna. “Due settimane dopo il parto. Non vi faccio vedere perché potreste spaventarvi”, scrive ironica. Beatrice Valli nelle sue IG Stories si mostra in slip, fa vedere la pancia, ma copre la sua faccia con un cuore arcobaleno.

E’ una mamma bellissima, che sta recuperando velocemente il peso forma. Allatta al seno la piccola, anche se in questi ultimi giorni è costretta a tirarsi il suo latte, dato che la bimba ha problemi di aria e reflusso. Con il biberon va un po’ meglio. L’influencer risente un po’ della stanchezza, ma sta bene e perde chili alla velocità della luce.

Appena dopo aver partorito aveva svelato: “Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto. Ne ho ancora una decina da smaltire”. Il suo piano recupero procede a gonfie vele.

Mamma anche di Alessandro, 7 anni, nato dalla relazione dell’influencer e modella con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta da Fantini nel 2017, la Valli il 29 maggio ha pure festeggiato i sei anni d’amore con il suo Marco con cui pensa, appena di potrà, alle nozze.

il 1/6/2020.