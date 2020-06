Distrutto e saccheggiato il ristorante di Joe Bastianich

Vandalismo a furto nella ‘Pizzeria Mozza’ di Joe Bastianich a Los Angeles. La distruzione del locale di Melrose Avenue, come riporta il Corriere della Sera, è avvenuta sabato scorso durante il corteo di protesta per la morte di George Floyd.

“Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi, hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro”, racconta Bastianich, che tuttavia non condanna le manifestazioni che stanno

letteralmente invadendo le città Usa, anzi: “Tutti hanno il diritto di protestare, di manifestare la propria opinione e, perché no, anche di agire per essere ascoltati. Mi dispiace solo – spiega – che una minoranza di persone sfrutti questo momento a

proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare. Distolgono, tra l’altro, l’attenzione dal messaggio”.

Un messaggio importantissimo per l’imprenditore italo americano: “Qui siamo tutti indignati, questo Paese non può avere un futuro se non risolve questa ferita razziale. Quindi, da cittadino, dico: se il costo per dare giustizia a Floyd è un

ristorante bruciato, ok lo sopporto. L’importante in questo momento è non stare in silenzio, perché stare in silenzio – sottolinea – significa essere complici di una situazione insopportabile”.