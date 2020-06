U&D anticipazioni della puntata di oggi: La De Filippi interviene…

Uomini e Donne torna dopo la pausa per il ponte del 2 giugno. Alle 14.45 su Canale5 ci sarà un nuovo appuntamento del trono misto con dame e cavalieri alle prese con situazioni sentimentali complicate e un ritorno inaspettato. Oggi pomeriggio si tornerà a parlare di Veronica Ursida e Giovanni e non solo. Si saprà anche se la dama romana ha deciso di dare una possibilità anche a Luca. Quel che è certo è che contro Veronica Ursida continuerà ad esprimersi Roberta Di Padua e tra le due dame voleranno accuse reciproche che spingeranno Maria De Filippi a intervenire.

“Un po’ di solidarietà femminile invece che uccidervi!”.

Saranno queste le parole della conduttrice di Uomini e Donne che sembrerà proprio non gradire gli attacchi tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua.



Uomini e Donne anticipazioni: Enzo Capo fa una richiesta a Pamela Barretta

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi in studio torneranno anche Enzo Capo e Pamela Barretta. A sorpresa il cavaliere farà una richiesta alla sua ex sottolineando di non voler più discutere e litigare con lei. Pamela Barretta continuerà a sostenere che Enzo si sia già consolato dopo la fine della loro relazione. Intanto a Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Aurora alle prese con una nuova frequentazione e Gemma Galgani, sulla quale ha detto la sua Costanzo, desiderosa di fare passi avanti con Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne: Giovanna Abate litiga con Davide Basolo (l’Alchimista)?

Oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi potrebbe dedicare un piccolo spazio anche a Giovanna Abate e al Trono Classico. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete sembrerebbe che presto tra la tronista romana e Davide Basolo (l’Alchimista) ci sarà uno screzio. Intanto a breve verrà trasmessa la scelta di Giovanna, chi sceglierà tra Sammy Hassan e Davide?