Denunciati gli youtuber ‘The Show’, ecco cosa è accaduto…

Gli youtuber del duo ‘The Show’ sono stati denunciati dopo essersi finti assistenti civici a Milano e aver tenuto a distanza le persone con metodi pericolosi

E’ finito male uno scherzo dei due youtuber 29enni del duo ‘The Show‘, che lo scorso 29 maggio a Milano hanno pensato di fingersi assistenti civici per filmare il video da pubblicare sul canale You Tube. Così, con tanto di apposita pettorina e tesserino del Comune, si avvicinavano alle persone invitandole a mantenere le distanze di sicurezza tra di loro. Ma, dopo un acceso diverbio con il titolare di un locale, scaturito da uno scherzo che lo ha fatto molto arrabbiare, lo stesso esercente ha segnalato l’accaduto al Commissariato Monteforte/Vittoria. Gli agenti lunedì 1 giugno sono giunti presso il negozio per accertare i fatti e, su segnalazione dello stesso negoziante che ha riconosciuto gli attori, nuovamente in giro come finti assistenti civici, sono intervenuti fermando gli youtuber e denunciandoli.

Finti assistenti civici a Milano: denunciati gli youtuber ‘The Show’

Non è andato a buon fine l’ “esperimento” del duo ‘The Show’, composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, con oltre 3 milioni di followers sul canale video, che fingendosi assistenti civici hanno fatto degli scherzi ai passanti del centro di Milano. In particolare è costata loro cara la burla al titolare di un negozio di alimentari. Uno dei due, infatti, invitando al mantenimento del distanziamento sociale ha estratto dal marsupio un petardo, mettendolo sul tavolo del locale. L’esercente, spaventato, lo ha afferrato e tirato lontano, ma il finto assistente civico ne ha preso fuori un altro e a quel punto è stato aggredito. Il 29enne, proseguendo il gioco, ha preso un blocchetto, dicendogli che avrebbe verbalizzato la violazione e multato l’uomo.

A quel punto l’esercente, accortosi che il blocchetto in realtà era relativo alle ricevute e non alle contravvenzioni, e ha scoperto che non essere di fronte ad un pubblico ufficiale e che era stato vittima di uno scherzo. Successivamente ha provveduto a segnalare il fatto alla polizia tramite mail pec. Qualche giorno dopo, mentre gli agenti si erano recati presso l’attività per accertarsi dei fatti, il negoziante ha riconosciuto i due attori, nuovamente nelle vesti di “ausiliari comunali”. I due stavolta sono stati fermati e denunciati, con l’accusa di usurpazione di titoli e il loro materiale sequestrato.