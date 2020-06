Mara,nonostante l’incidente domestico, condurrà Domenica In. Ecco gli ospiti di domani…

Anticipazioni sulla prossima puntata del contenitore di Rai1

loading...

Puntuale come un generale davanti ad una battaglia, domenica 7 giugno alle ore 14 su Rai1 Mara Venier, nonostante l’incidente domestico della scorsa settimana, torna davanti alle telecamere di Domenica in pronta a condurre una nuova puntata dello storico contenitore della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.







Per Mara Venier frattura al piede in un lunedì difficile ma con le carezze dei colleghi, dei fans e dell’Auditel Riposo assoluto per la regina della domenica di Rai1 che anche questa volta non mollerà

Dimostrando grande professionalità, esattamente come domenica scorsa, Mara intratterà il pubblico della prima rete Rai con nuovi ospiti ed interviste che siamo in grado di anticiparvi da queste colonne. Partiamo da due interventi in diretta da studio con il cantante e rapper J-Ax ed il giornalista del Tg1 e conduttore presente e futuro di Vita in diretta Alberto Matano.

Entrambi interverranno in studio, mentre collegati da casa ci saranno l’attrice comica piemontese Luciana Littizzetto, il conduttore televisivo Enzo Miccio e lo showman Renzo Arbore, quest’ultimo che parlerà del suo nuovo impegno televisivo su Rai2 dove da lunedì 8 giugno in prima serata e poi tutti gli altri giorni in seconda, condurrà il suo nuovo programma Striminzitic show.

Collegamento poi per l’aggiornamento consueto sulla situazione del Coronavirus in Italia con il professor Le Foche. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con Mara Venier il 7 giugno alle 14 su Rai1 per una nuova puntata di Domenica in.