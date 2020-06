Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, dice la sua sul rapporto Serena-Pago!

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha commentato gli ultimi aggiornamenti riguardante la nuova rottura tra il cantautore sardo e Serena Enardu.

Come sappiamo, infatti, Pago ha scritto una lettera al settimanale Chi nella quale ha svelato i motivi che l’hanno portato a mettere la parola fine alla sua relazione con la Enardu, dopo il riavvicinamento avvenuto tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 4. Secondo Pago, Serena Enardu ha avuto una vera e propria relazione con Alessandro Graziani durante il periodo in cui lei voleva ricucire il suo rapporto con il cantautore.

Miriana Trevisan, intervistata da Francesco Fredella, ha dichiarato che le fondamenta del rapporto tra Pago e Serena Enardu non erano ben salde probabilmente a causa della non totale sincerità da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne:

Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo.

Nonostante il momento difficile, Miriana Trevisan, però, ha aggiunto di aver trovato il suo marito più rilassato e più sereno rispetto a quando lo vide dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island Vip:

E’ sereno. Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente. Se ha messo la parola fine alla storia con la Enardu? Non lo so. L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e l’ha portato in Sardegna… Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island, questa volta è diverso.