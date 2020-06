U&D – Ida e Riccardo in crisi? Pamela vicina a Enzo? Leggi le indiscrezioni…

Sono due coppie molto amate, tra quelle che si sono formate nel recente passato di Uomini e donne, a catturare l’attenzione degli appassionati di Gossip con i loro comportamenti sui social network. Se Pamela Barretta non nasconde il sentimento che prova ancora per Enzo Capo, Ida Platano incuriosisce i suoi fan e quelli di Riccardo Guarnieri condividendo messaggi malinconici su Instagram.

News su alcune coppie di Uomini e Donne Over

Le ultime stagioni di Uomini e Donne hanno visto nascere parecchie coppie, soprattutto tra i protagonisti del Trono Over. Una delle unioni più amate dal pubblico è quella tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che per mesi hanno monopolizzato intere puntate del dating-show con i loro tira e molla.

Proprio quando sembrava procedere tutto a gonfie vele tra la dama e il cavaliere, lei ha allarmato i fan cominciando a condividere sul suo profilo Instagram alcuni pensieri tristi, come se volesse rendere pubblico uno suo stato d’animo non sereno, soprattutto nella vita privata. Una citazione di David Grossman sull’importanza del tempo che la persona amata sa dare all’altro, secondo gli appassionati di gossip, è solo uno dei segnali che confermerebbe una nuova crisi in corso tra la bresciana e il fidanzato.

È più di un mese, inoltre, che i due non appaiono insieme sui social network e non si scambiano parole d’amore sul web. Da quando il personal trainer è tornato nella sua Puglia dopo aver trascorso la quarantena a casa della compagna, tra loro sembra essere calato il gelo, tant’è che lei non nasconde di vivere un periodo malinconico.

Pamela ed Enzo dopo l’addio a Uomini e Donne

Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne che non ha avuto la stessa fortuna di quella formata da Ida e Riccardo, è quella formata da Enzo Capo e Pamela Barretta. I due, infatti, si sono lasciati qualche settimana fa davanti alle telecamere di Canale 5 dopo aver trascorso circa un mese a litigare e a rinfacciarsi molte cose che accadute tra loro, soprattutto sui social network.

A distanza di pochi giorni dal suo ultimo incontro in tv con l’ormai ex fidanzato, però, la pugliese ha catturato l’attenzione degli appassionati di gossip concedendosi una vacanza proprio nella città d’origine del cavaliere del Trono Over. Il fine settimana ancora in corso, infatti, la pugliese lo sta trascorrendo a Napoli in compagnia di alcuni amici.

Collegando la trasferta in Campania di Pamela alle dichiarazioni che ha rilasciato di recente sul sentimento che prova ancora per Enzo, alcuni sospettano che questa storia d’amore così travagliata potrebbe non essere del tutto finita.

Gli amori nati di recente a Uomini e Donne

Pamela ed Enzo e Ida e Riccardo sono stati sicuramente quattro protagonisti assoluti della stagione di Uomini e Donne che sta per concludersi. Le dame e i cavalieri in questione, infatti, hanno animato parecchie puntate del dating-show con i loro battibecchi e le successive riappacificazioni, arrivando a far appassionare milioni di persone alle loro vicissitudini amorose.

Un altro personaggio di spicco dell’edizione del programma che sta per andare in vacanza (l’ultima puntata sarà trasmessa martedì 9 giugno), è Gemma Galgani: la torinese ha conosciuto e frequentato molti signori negli ultimi mesi, salvo poi accettare la corte di Nicola Vivarelli, un ufficiale di Marina di appena 26 anni.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, è stata Giovanna Abate la tronista più discussa: dopo essere stata rifiutata da Giulio Raselli alla scelta, alla romana è stata immediatamente data la possibilità di cercare l’amore sedendosi sulla poltrona rossa. Domani, lunedì 8 giugno, sarà trasmessa la registrazione di U&D in cui la ragazza paleserà la sua preferenza tra Sammy Hassan e Davide Basolo (meglio conosciuto come “Alchimista”) e tutto il pubblico scoprirà se si formerà un’altra nuova coppia oppure no.

