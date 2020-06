Giulia e Andrea: prima vacanza insieme dopo la crisi…

E’ ufficialmente iniziata l’estate per Giulia De Lellis e Andrea Damante, la prima che tornano a trascorrere insieme dopo la brutta crisi – condita da tradimenti (di lui) e altre relazioni (di lei, prima con Irama e poi con Andrea Iannone) – che li ha tenuti lontani per qualche anno. Certi amori, però, non finiscono, come canta Venditti, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ed ecco i Damellis più uniti e innamorati che mai.

loading...

La coppia ha trascorso il weekend a Ponza, insieme ad alcuni amici, su uno yacht che per qualche giorno si è trasformato nel loro nido. Bagni di sole (non in mare, l’acqua è ancora troppo fredda), baci e coccole ma anche tanto divertimento – come si può vedere nelle loro storie Instagram – e per la gioia dei fan un selfie di coppia come non si vedeva da un bel po’. “La storia più incredibile che conosco” scrive Giulia accanto alla foto in cui i loro sorrisi sono a dir poco travolgenti, e Andrea nella risposta non si risparmia con i cuori.

Boom di like e commenti per loro, che sembrerebbero molto vicini alle nozze. Secondo un’indiscrezione lanciata da Chi, infatti, Damante avrebbe già fatto la proposta alla sua Giuly (ma senza anello), che pare non ci abbia pensato un attimo a rispondere ‘sì’. Nel frattempo a casa è arrivato Tommaso, il volpino di Pomerania che trattano come un figlio. 1, 2, 3 prova…