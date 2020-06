Fabrizio Corona: niente carcere, salvato in Cassazione…

09 giugno 2020

Non torna in carcere. Fabrizio Corona, che avrebbe rischiato altri 9 mesi per la revoca dell’affidamento in modo retroattivo, adesso può stare più tranquillo. La Corte di Cassazione ha deciso. Vittoria dell’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona. L’ex re dei paparazzi resta così ai domiciliari senza alcun allungamento della pena. “Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari”, aveva detto pochi giorni fa prima della decisione dei giudici. Adesso l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e di Nina Moric è un uomo cambiato: chi lo conosce bene è pronto a metterci la mano sul fuoco.