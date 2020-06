Andrea Damante commenta le nuove regole da seguire con la riapertura delle discoteche…

mercoledì 10 giugno 2020

Andrea Damante polemico sulle norme anticontagio nelle discoteche

Il 15 giugno, saranno riaperte le discoteche e le sale da ballo con rigorose regole da seguire per arginare la diffusione del Coronavirus. Si può danzare all’aperto a distanza di due metri. Mascherine obbligatorie solo se non si riesce a rispettare il distanziamento tra le persone. Andrea Damante (che è un deejay di professione), in tono polemico, ha apertamente contestato le norme con una serie di Instagram Stories:

“Non voglio far polemica perché confido nel fatto che il tempo, sicuramente, aiuterà tutti quanti a far scrivere qualcosa di più sensato e non far scrivere prese per il culo. Per gli addetti al lavoro le regole che hanno scritto sono infattibili economicamente e fisicamente. Spero che le cose migliorino e che quelle stonzate che hanno scritto siano un attimo riprese […] Siccome il distanziamento sociale ormai non è più rispettato da un bel po’. Ogni giorno i dati stanno migliorando, i contagi stanno sempre più diminuendo, le terapie intensive, fortunatamente, si stanno sempre più liberando. Confido nel fatto che, a luglio, saremo più felici e sereni nel ritornare a ballare, a far festa, con le dovute norme. Senza esagerare. La gente ha bisogno un po’ di divertirsi, di ballare, e star sereni. Spero che ci vedremo a luglio, in modo più umano senza prese per il culo e i due metri di distanza nelle piste da ballo”.