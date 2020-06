Temptation Island 2020: ecco le prime due coppie vip che avrebbero accettato…

Temptation Island 2020 prende forma. Il reality firmato dalla Fascino di Maria De Filippi prenderà il via il prossimo 7 luglio su Canale 5, le registrazioni dovrebbero partire già dal 20 giugno in Sardegna. Stando agli ultimi rumor in questo particolare anno, forse a causa della pandemia, avrà un’unica edizione con concorrenti famosi e non insieme, tutti pronti a mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, confermatissimo, Filippo Bisciglia. Tra i vip che avrebbero accettato di rischiare sembra certa la presenza di due super coppie: quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Sarà un’edizione inedita quella di Temptation Island 2020. Se tutto fosse come spiffera Blogo la presenza di Alessia Marcuzzi, al timone di Temptation Island Vip, salterebbe: eppure la conduttrice non molto tempo fa aveva dato per certo il suo ritorno a capo dello show. Al momento le indiscrezioni viaggiano veloci ma rimangono tali: l’ufficialità ci sarà tra non molto. Quel che pare certo, però, è il sì di Antonella Elia, vulcanica ex naufraga dell’Isola dei Famosi e solo pochi mesi fa agguerrita e chiacchierata concorrente del GF Vip. La bionda ora con il fidanzato, pure lui al centro dei gossip, avrebbe accettato la sfida.

Anche Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, conduttrice radiofonica e televisiva, sarebbe pronta a partire per la Sardegna con il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso, ex calciatore, con cui vive un amore intenso. Hanno detto di no, invece, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. In arrivo potrebbe esserci un colpaccio, però: potrebbero approdare a Temptation Island 2020 Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il 26enne che pare pronto a tutto pur di conquistare la 70enne, in barba alla differenza d’età.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.