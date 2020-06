Federico Fashion Style sbotta per il danno dopo l’apertura: ‘Voi rimarrete comunque sfigati…’

Brutta sorpresa per Federico Fashion Style dopo l’inaugurazione del nuovo salone a La Rinascente, a Roma. Qualcuno ha preso di mira la sua nuovissima auto, scagliandosi contro un finestrino, che è andato completamente in frantumi. Accortosi del danno, il parrucchiere ha deciso di sfogarsi su Instagram, mostrando foto e video dell’accaduto e scagliandosi contro gli anonimi autori dell’incivile gesto. “Voi rimarrete comunque sfigati. Io no, il vetro lo cambio” dice poi in una delle clip condivise nelle IG Stories, mentre mostra il dito medio. Federico si rammarica del fatto che in giro ci sia gente pronta a commettere cattiverie gratuite.