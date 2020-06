Non vedremo più Karina Cascella dalla D’Urso. Ecco i motivi…

Il Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi degli ultimi mesi. I programmi sono stati spesso sostituiti da film o dalla messa in onda di repliche. Tra le trasmissioni, o meglio, tra le conduttrici che hanno continuato a far compagnia agli italiani c’è sicuramente Barbara D’Urso che con ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live-Non è la D’Urso’ è stata presente quotidianamente su Canale 5. In molti però hanno notato l’assenza dalla tv di una delle sue opinioniste più agguerrite e peperine, Karina Cascella.

La decisione di Karina Cascella

L’uscita dal salotto di Mediaset in un primo momento ha fatto pensare a qualche scontro tra le due veraci napoletane. A rompere il silenzio è la stessa Cascella rispondendo ad un fan tra le sue stories Instagram. Alla domanda ‘Come mai non vai più dalla D’Urso’, l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha risposto: “Da quando è scoppiata la pandemia ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia. I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre il virus più alto. Quindi non sono più andata”.

Il post dedicato a sua sorella

Un’assenza quindi solo temporanea e non ricollegata a possibili litigi con la presentatrice, Karina infatti ha rassicurato che: “Quando tutto questo sarà finito, e Barbara e Ivan Roncalli avranno bisogno di me, io ci sarò”. L’opinionista partenopea seppur sparita da Canale 5 è rimasta molto attiva sui social pubblicando numerose foto e video della sua vita ‘casalinga’, mostrandosi anche come mamma e sorella maggiore. A sua sorella ha dedicato uno degli ultimi post che ha fatto intravedere un lato più tenero e sensibile di Karina e che ha sorpreso i fan: “Se non ci fossimo state l’una per l’altra, – scrive su Instagram – non so cosa sarebbe stato di me dopo la morte dei nostri genitori…Sei la più piccola e sei quella che ha sofferto di più…Ma sei stata coraggiosa, sei stata forte e sei stata brava…Sono fiera di te amore”