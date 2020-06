Sammy,la scelta di Giovanna, accusato di fare Business. Ecco perchè..

Sammy Hassan Instagram: il pubblico attacca il giovane corteggiatore accusandolo di Business

La trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi si è conclusa con le scelte dei giovani tronisti del tanto amato Trono classico. La tronista romana Giovanna Abate ha scelto il giovane corteggiatore Sammy Hassan che ha risposto con un grandissimo si nonostante i dubbi maturati nel corso del programma.

Il giovane corteggiatore, grazie anche alla sua partecipazione al programma di canale 5, ha un profilo ufficiale Instagram che vanta attualmente ben oltre 250 mila follower. Più volte nel corso della trasmissione Sammy è stato accusato di essere a Uomini e Donne solo per visibilità e, l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha alimentato ancora di più questo pensiero.

La linea di t shirt alimenta i dubbi dei fan

Come potete vedere, subito dopo la scelta a Uomini e Donne, Sammy Hassan non ha perso tempo e ha lanciato subito online la sua linea di magliette. Il post, che poco sopra vi abbiamo inserito, è stato letteralmente sommerso di like e commenti. Tra i tanti commenti che troviamo, oltre a quelli positivi per la sua simpatia e per la sua storia con Giovanna, ci sono alcuni utenti che gridano al Business. Tra i commenti infatti troviamo commenti negativi del tipo “no ma è amore vero……..per i soldi e il business “ o anche “Dopo uomini e donne tutti stilisti”.

Effettivamente Sammy non ha perso tempo ma dal canto suo è giusto cavalcare la cresta dell’onda e sfruttare questo momento di visibilità: chi non l’avrebbe fatto? Certo, il fatto e il dubbio che l’abbia fatto per un minimo di visibilità rimane….