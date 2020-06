Sharon, incinta di Vacchi, mostra con orgoglio le sue smagliature…

Sharon Fonseca aspetta un figlio da Gianluca Vacchi. È il primo erede sia per l’imprenditore bolognese, sia per la modella super sexy (e giovanissima). la quale, orgogliosamente, mostra le sue smagliature da mamma incinta. Rispondendo per le rime a chi gliele faceva notare. E se le ha perfino lei…

“NE VADO FIERA” – Il fatto è che Sharon Fonseca ha appena 25 anni (ben 27 in meno del fidanzato Gianluca Vacchi…) e di professione fa la modella. Mamma incinta al terzo mese, si mostra in tutto il suo splendore. Con tanto di pancione e smagliature. Orgogliosa di averle, come dice lei stessa: “Ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature e onestamente ciò mi ha reso felice. Ora più che mai, sono orgogliosa del mio corpo e di cosa è capace di fare. Sto crescendo un altro essere umano dentro di me, che miracolo!”.

“COME NEL MONDO DELLA MODA” – Non contenta, Sharon Fonseca cala anche l’asso. Dimostrando di avere sale in zucca: “Venendo dal mondo della moda”, continua la fidanzata di Gianluca Vacchi, “lo so in prima persona come le persone si aspettano che tu appaia. Grazie a Dio, non ho mai cambiato il mio corpo quando le agenzie hanno tentato di convincermi a smetterla di allenarmi per non essere muscolosa o a contare le calorie. No. Sii la tua versione della bellezza, senza preoccuparti della taglia, del tipo di capelli, del colore della pelle o di ciò che la società ti fa pensare che sia bello”. Bene, brava, bis! E auguri per il figli in arrivo!

