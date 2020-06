Francesca,ex di Raimondo Todaro, mano nella mano con il ballerino Valentin…?

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma in corso tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru. A suggerirlo sono una serie di elementi che compaiono nelle Instagram stories postate dai due e che sarebbero comuni. Qualche ora fa Valentin, che risiede in Liguria da qualche tempo, ha pubblicato una foto scattata al mare. È steso accanto a una donna misteriosa alla quale tiene la mano. Nello scatto, cui Valentin ha aggiunto un cuore a conferma si tratti di una foto romantica, i due protagonisti della foto prendono il sole sdraiati su un lettino da mare a strisce verdi e gialle. Un lettino simile compare poco dopo in un’altra storia, questa volta postata da Francesca in rete. Anche la ballerina, come Valentin, è in costume ed è impegnata a prendere il sole su una sdraio dello stesso colore. Anche il telo bianco che compare nelle due foto sembrerebbe essere lo stesso. È la prova di un ritorno di fiamma tra i due? Possibile, anche in considerazione del fatto che i due sono entrambi single e che esistono numerose segnalazioni pubblicate in rete qualche ora fa che li collocano entrambi a Sestri Levante nelle stesse ore.

Francesca Tocca è tornata single

La ballerina professionista di Amici è ufficialmente tornata single da qualche mese. È stato l’ex marito Raimondo Todaro a ufficializzare la separazione in un post pubblicato su Instagram. Maestro di danza di Ballando con le stelle, Todaro aveva annunciato la fine del matrimonio con la ballerina e speso per lei splendide parole di stima, a testimonianza della profondità del legame che ancora li unisce, così come continua a legarli la figlia nata dal loro matrimonio.

I post in cui Valentin raccontava il flirt con Francesca Tocca

Fu lo stesso Valentin, a poche settimane dalla sua uscita da Amici (lasciò il talent show dopo una lite con Maria De Filippi), a confermare i rumors a proposito di una relazione con Francesca. Lo fece via Instagram, raccontando di avere scelto di mettere la parola fine alla loro storia, cominciata qualche mese prima, per rispetto della famiglia della ballerina. Francesca non ha mai commentato quei pettegolezzi, limitandosi a mantenere il più stretto riserbo sulla questione. Ma lontano dalle telecamere, i due si sarebbero riavvicinati.