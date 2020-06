Tina Cipollari: eccola da Federico Fashion Style, 9 mesi dopo l’inizio della dieta (FOTO)

Tina Cipollari doveva perdere 20 kg.. Lo scorso fine settembre aveva deciso di mettersi a dieta. Partiva dagli 84 chili iniziali: non è stato facile ma ha raggiunto il suo obiettivo: tornare a una forma top. Dopo 9 mesi dall’inizio della dieta l’opinionista di Uomini e Donne sul social sorride: si sente bene e lo fa vedere in foto.

Voleva abbattere il suo peso, il lockdown ha messo a dura prova Tina Cipollari. La bionda 54enne, però, non ha mai perso di vista l’obiettivo. Forse non è ancora al traguardo dei meno venti che tanto auspicava, ma la sua linea è splendida. Non è stato facile.

Per riuscire a perdere 20 chilogrammi Tina si è affidata a una naturopata bioterapeutica nutrizionale. “Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione”, aveva raccontato a Uomini e Donne Magazine sulla sua dieta la Cipollari.

“A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce – aveva continuato – La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro”.

Dopo 9 mesi ecco il risultato. Tina ha mostrato il suo corpo più snello e tonico con orgoglio anche all’inaugurazione romana del nuovo negozio a La Rinascente del suo amico Federico Fashion Style.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.