Gemma Galgani organizza una vacanza bollente? Uomini e Donne

Gemma Galgani sembra pronta per una vacanza bollente insieme al suo cavaliere Nicola Vivarelli. La coppia dopo diversi mesi conoscenza sembra pronta a prendere una decisione importantissima. L’indiscrezione arriva così dallo stesso agente del cavaliere, quali sono state le sue parole?

Tempo di scelte per la dama di Uomini e Donne che, dopo diversi mesi di conoscenza con Nicola sembra fare sul serio. La coppia ormai sembra essere unita nonostante la grandissima differenza di età che li vede protagonisti di tantissime critiche e di insulti da diversi mesi.

loading...

Gemma Galgani vacanza bollente

La dama di Uomini e Donne sta continuando la conoscenza con Nicola nonostante il programma sia ormai terminato per la classica pausa estiva. Tra loro due tutto sembra andare per il meglio mettendo da parte i social e le tantissime critiche ricevute. Nella loro quotidianità la coppia sembra infatti continuare sempre per il meglio, arrivando al punto di prendere una decisione importante.

Gemma Galgani infatti, decide di accettare una vacanza bollente con Nicola Vivarelli e a lanciare questa indiscrezione è stato proprio l’agente del cavaliere, durante l’intervista a Fanpage.it. Quali sono state le parole da lui affermate?

Dama pronta per una relazione fuori da Uomini e Donne

Galgani dopo il giro con Nicola per le vie di roma, ha raccontato all’interno del magazine di Uomini e Donne di essersi scambiata un bacio nascosto dalla mascherina. Un gesto che nessuno si sarebbe aspettato dalla dama ma che, con il cavaliere sembra essere molto spontaneo.

L’agente di Nicola però, ha lanciato l’ennesimo scoop sulla coppia direttamente al sito di Fanpage.it, spiegando cosa hanno intenzione di fare durante la prima settimana di Luglio. La coppia infatti, sembra aver deciso di concedersi una vacanza romantica a Forte Dei Marmi, affermando:”“Andranno in vacanza insieme agli inizi di Luglio a Forte dei Marmi. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni, prenotando una sola stanza per trascorrere del tempo insieme per ampliare la loro conoscenza avuta in questi mesi”.

Fonte: https://www.giornal.it/2020/06/17/gemma-galgani-vacanza-bollente-da-soli-in-una-stanza-fuori-da-uomini-e-donne/