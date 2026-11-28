Il feeling nato sulla pista da ballo sembra essere diventato qualcosa di sempre più importante anche lontano dalle telecamere. Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli sono finiti nuovamente al centro del gossip, questa volta per alcune fotografie che sembrano raccontare molto più di una semplice amicizia tra allievo e insegnante. I due protagonisti di Ballando con le Stelle sono stati paparazzati insieme in un parco di Roma, mentre passeggiavano mano nella mano, si scambiavano abbracci e si concedevano momenti di tenerezza. A pubblicare le immagini è stato il settimanale Oggi, che ha documentato un incontro decisamente particolare tra il concorrente del programma di Milly Carlucci e la sua maestra di ballo. Non soltanto sorrisi e complicità, dunque, ma atteggiamenti che hanno immediatamente riacceso le indiscrezioni su una possibile storia d’amore. E a rendere ancora più interessante il retroscena è il racconto di un bacio che sarebbe stato visto dai fotografi, ma che non sarebbe riuscito a finire negli scatti.

Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli mano nella mano al parco

Le fotografie pubblicate da Oggi mostrano Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli durante una giornata trascorsa insieme al parco di Tor di Quinto, a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla giornalista Paola Manciagli, i due sarebbero arrivati separatamente, ciascuno con la propria automobile, per poi ritrovarsi e concedersi una passeggiata nei pressi del laghetto. È proprio in questo momento che i fotografi li hanno immortalati mentre camminavano tenendosi per mano. Un’immagine che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto considerando che negli ultimi tempi il loro rapporto è stato oggetto di numerose indiscrezioni.

La complicità tra i due, però, non si sarebbe limitata alla passeggiata. In altri scatti lui le cinge le spalle, mentre entrambi si concedono abbracci e gesti affettuosi. Successivamente si sarebbero fermati su una panchina, dove la ballerina si è seduta accanto al suo allievo arrivando ad appoggiare le gambe su quelle di lui. Un atteggiamento decisamente confidenziale, che ha alimentato ulteriormente le ipotesi di un legame sentimentale. I due avrebbero poi trascorso insieme anche il momento del pranzo, tra chiacchiere, confidenze e piccoli gesti quotidiani, come quando si sono avvicinati per guardare qualcosa sul cellulare di Erica.

Ma il dettaglio più interessante riguarda proprio il presunto bacio. Nel suo resoconto, Paola Manciagli ha raccontato che i fotografi avrebbero assistito anche a un bacio tra i due, senza tuttavia riuscire a immortalarlo. Il settimanale ha descritto un rapporto in crescita, fatto di passeggiate, confidenze e attenzioni reciproche. Insomma, le fotografie sembrano mostrare una vicinanza che va ben oltre quella che normalmente ci si potrebbe aspettare tra un concorrente e la propria insegnante di Ballando con le Stelle. Naturalmente, non si tratta ancora di una conferma ufficiale di una relazione, ma il materiale pubblicato ha inevitabilmente riacceso la curiosità dei lettori.

Ballando con le Stelle, il direttore di Oggi commenta le foto: «Sta nascendo un’intesa particolare»

A commentare le immagini è intervenuto anche Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, che durante un intervento televisivo ha sottolineato la particolare sintonia che sembrerebbe essersi creata tra Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli. Il giornalista ha osservato come il concorrente stia affrontando positivamente la sua esperienza televisiva e come, a quanto pare, anche nella vita privata le cose stiano procedendo altrettanto bene. «A Ballando con le Stelle se la sta cavando molto bene e pare che se la stia cavando molto bene anche nel privato, perché le foto che lo ritraggono in un parco di Roma sono molto belle», ha dichiarato.

Biavardi ha poi aggiunto: «Sembra che tra i due oggettivamente stia nascendo un’intesa molto particolare. Si baciano, adesso non vogliamo parlare di flirt, però guardate le foto e decidete voi che cos’è». Parole che lasciano chiaramente intendere come anche il direttore della rivista abbia notato qualcosa di particolare negli atteggiamenti dei due protagonisti. La prudenza nel definire il loro rapporto, tuttavia, rimane: parlare già di una coppia ufficiale sarebbe prematuro, soprattutto in assenza di dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Del resto, le prime indiscrezioni su una possibile simpatia tra i due erano circolate già diverse settimane fa. Durante il percorso televisivo, infatti, non sono mancati momenti nei quali la loro intesa è apparsa evidente anche agli occhi degli altri componenti del cast. Rossella Erra, in particolare, aveva già notato la complicità tra il concorrente e la ballerina, invitandoli a vivere serenamente il rapporto senza lasciarsi condizionare dalle opinioni esterne. Anche le precedenti paparazzate pubblicate da Diva e Donna avevano contribuito ad alimentare il gossip, parlando di momenti di vicinanza tra i due lontano dalle telecamere.

E proprio durante una puntata di Ballando con le Stelle, quando era stato mostrato loro un articolo che parlava di una possibile notte d’amore, Alberto aveva reagito con ironia: «Notte d’amore? Ma non si dicono queste cosine. Io sono un ragazzo molto gentile». Erica, dal canto suo, aveva risposto con un sorriso, aggiungendo: «Si vede che lo sei, io lo so». Una conversazione che aveva fatto sorridere il pubblico e che, alla luce delle nuove fotografie, assume adesso un significato ancora più interessante.

Ballando con le Stelle, da allievo e maestra a possibile coppia: cosa succede tra Alberto ed Erica?

Che tra Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli ci fosse un rapporto speciale era emerso praticamente fin dall’inizio della loro avventura televisiva. L’ex sacerdote aveva raccontato di trovarsi molto bene con la ballerina e di aver percepito fin dal primo incontro una particolare sintonia. Anche Erica aveva parlato apertamente della loro intesa, spiegando di essere una persona particolarmente affettuosa e di aver accolto Alberto con grande entusiasmo. Nel corso delle settimane, inoltre, non sono mancate dichiarazioni piuttosto significative, come quella della ballerina che aveva scherzato sulla necessità di imparare a fare l’amore sul palco attraverso la danza, sottolineando l’importanza della chimica tra i partner.

Il loro percorso a Ballando con le Stelle ha inevitabilmente contribuito ad avvicinarli. Le numerose ore trascorse insieme in sala prove, la preparazione delle coreografie e la necessità di costruire un’intesa artistica hanno creato un rapporto sempre più confidenziale. Ma adesso le immagini pubblicate da Oggi sembrano raccontare una dimensione diversa, nella quale non ci sono soltanto allenamenti e impegni televisivi. Le passeggiate mano nella mano, gli abbracci e il presunto bacio al parco hanno infatti spostato nuovamente l’attenzione sulla loro vita privata.

Va comunque ricordato che, almeno per il momento, né Alberto né Erica hanno confermato ufficialmente di essere una coppia. Le fotografie rappresentano un elemento importante per ricostruire la loro vicinanza, ma non costituiscono da sole una conferma di una relazione sentimentale. Anche le indiscrezioni raccolte nelle scorse settimane da Fanpage.it attraverso persone vicine ai due parlavano di sintonia e feeling, precisando però che sarebbe stato ancora presto per parlare di una storia vera e propria. Una situazione in evoluzione, quindi, nella quale tutte le possibilità rimangono aperte.

Nel frattempo, i due continuano a essere impegnati con le prove e le esibizioni del sabato sera. La loro esperienza a Ballando con le Stelle ha sicuramente regalato al pubblico una delle dinamiche più chiacchierate di questa edizione, tra coreografie, sguardi complici e battute che hanno alimentato il gossip. Adesso, però, sono soprattutto gli scatti rubati lontano dagli studi televisivi a far discutere. Che sia nata una nuova coppia proprio grazie al programma di Milly Carlucci? Per scoprirlo bisognerà attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati. Intanto, una cosa sembra evidente: tra Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli la complicità non si esaurisce quando si spengono le luci della pista.