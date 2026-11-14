Alberto Ravagnani paparazzato con Erica Martinelli: “Baci e passione nella notte”

Nuovo colpo di scena nel mondo del gossip e questa volta i protagonisti sono Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli. Il concorrente di Ballando con le Stelle e la sua insegnante di danza sono finiti al centro dell’attenzione dopo essere stati paparazzati insieme durante una serata a Roma. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Diva e Donna, che ha dedicato alla presunta nuova coppia un servizio dal titolo decisamente eloquente: “L’ex prete di Ballando ha trovato l’amore”. Le fotografie mostrerebbero i due in atteggiamenti particolarmente affettuosi all’interno di un’automobile, con un momento di vicinanza che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile bacio. Una notizia destinata a far discutere, soprattutto considerando il rapporto speciale che si è sviluppato tra i due nel corso delle settimane trascorse insieme nel programma di Milly Carlucci. Fino a questo momento, infatti, Alberto Ravagnani aveva sempre parlato di un legame particolare con la ballerina, senza però sbilanciarsi sulla possibilità che potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Adesso, però, le immagini pubblicate dal settimanale riaccendono prepotentemente il gossip. E c’è già chi parla di una nuova coppia nata dietro le quinte dello show del sabato sera di Rai 1.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, la paparazzata di Diva e Donna: “Notte rovente”

La notizia è arrivata attraverso le pagine di Diva e Donna, che ha pubblicato alcune fotografie di Alberto Ravagnani insieme a Erica Martinelli durante una serata romana. I due avrebbero raggiunto alcuni componenti del cast di Ballando con le Stelle per trascorrere una serata in compagnia, ma prima dell’appuntamento sarebbero stati immortalati in un momento particolarmente intimo all’interno di una macchina. Il settimanale ha accompagnato le immagini con il titolo “Notte rovente”, lasciando intendere che tra il concorrente e la sua maestra possa essere scattato qualcosa di importante anche lontano dalle telecamere.

Gli scatti hanno immediatamente fatto il giro del web, alimentando le domande sulla natura del rapporto tra i protagonisti. In particolare, una fotografia sembra suggerire un possibile bacio, mentre in un’altra i due appaiono molto vicini. Bisogna però precisare che le immagini non sono sufficientemente nitide per stabilire con certezza che ci sia stato effettivamente un bacio. Come sottolineato anche da Fanpage.it, lo scatto pubblicato in copertina sembrerebbe suggerire soprattutto un abbraccio, mentre il contatto nell’automobile viene interpretato dalla rivista come un possibile bacio.

La paparazzata, tuttavia, arriva in un momento in cui l’intesa tra Alberto Ravagnani ed Erica era già sotto gli occhi di tutti. Durante le puntate del programma, infatti, i due hanno mostrato una complicità crescente, fatta di abbracci, sorrisi e gesti affettuosi. Le ore trascorse insieme in sala prove avrebbero contribuito a creare un rapporto sempre più stretto, tanto che lo stesso concorrente non ha mai nascosto di aver sviluppato un legame speciale con la propria insegnante.

Alberto Ravagnani, le parole su Erica: “Tra noi c’è chimica”

Del resto, non è la prima volta che Alberto Ravagnani parla apertamente del rapporto con la sua ballerina. In una precedente intervista, il concorrente aveva descritto il loro legame come quello tra due persone che si vogliono bene e che stanno costruendo qualcosa insieme. «Credo abbia visto due persone che ballano, che si vogliono bene, che stanno creando un rapporto», aveva dichiarato a Fanpage.it, rispondendo anche alle indiscrezioni sulla particolare vicinanza con la professionista.

In un’altra occasione, parlando a Leggo, Alberto Ravagnani aveva utilizzato un’espressione ancora più significativa: «Tra noi c’è chimica». Una frase che, alla luce delle nuove fotografie, assume inevitabilmente un significato diverso agli occhi degli appassionati di gossip. Il concorrente aveva inoltre raccontato quanto fosse importante avere accanto una persona capace di guidarlo, correggerlo e metterlo alla prova durante questo percorso televisivo.

Anche Erica Martinelli aveva parlato del rapporto con il suo allievo, raccontando in un’intervista a DiPiù di essersi avvicinata a lui con grande spontaneità fin dal primo incontro. La ballerina aveva spiegato che tra loro si era instaurata una particolare confidenza, fatta non soltanto di allenamenti, ma anche di conversazioni personali e momenti condivisi lontano dalla pista. «Si è affidato a me. Se lo abbraccio, lui mi abbraccia», aveva raccontato, descrivendo un rapporto caratterizzato da affetto e fiducia reciproca.

La professionista aveva inoltre aggiunto di parlare spesso con Alberto Ravagnani della propria vita e di aver scoperto con lui numerosi punti in comune. «Adesso mi preme solo Alberto e ce la metterò tutta per farlo sbocciare definitivamente», aveva dichiarato, utilizzando parole che avevano già incuriosito i telespettatori. Non sorprende, quindi, che le nuove fotografie abbiano riacceso le indiscrezioni su un possibile coinvolgimento sentimentale.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli si frequentano? L’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni

A rendere ancora più interessante la vicenda è arrivata anche un’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip, attraverso alcune Instagram Stories, ha parlato di una vera e propria frequentazione tra Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, precisando però un dettaglio importante: i due non sarebbero fidanzati e non costituirebbero ancora una coppia ufficiale. Secondo quanto riportato, la conoscenza sarebbe iniziata già in precedenza e si sarebbe rafforzata soprattutto dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto il concorrente.

Un particolare interessante riguarda proprio il momento complicato attraversato da Alberto Ravagnani nelle ultime settimane. Il concorrente è finito al centro di una bufera mediatica dopo l’intervista a BellaMa’ con Pierluigi Diaco, durante la quale gli sono state rivolte domande insistenti sulla sua sessualità. L’episodio ha provocato numerose reazioni e lo stesso Ravagnani, successivamente, ha raccontato a Fanpage.it di aver vissuto quanto accaduto come un attacco violento e scorretto.

In quella circostanza, Erica Martinelli gli sarebbe stata particolarmente vicina. La ballerina era presente durante l’intervista e si sarebbe preoccupata per lui dopo quanto successo, cercando di aiutarlo a ritrovare la serenità necessaria per proseguire il percorso a Ballando con le Stelle. Anche Milly Carlucci e gli autori del programma avrebbero manifestato il proprio sostegno al concorrente.

Secondo le fonti vicine ai due protagonisti interpellate da Fanpage.it, tra Alberto Ravagnani ed Erica esisterebbero una forte sintonia e un feeling evidente. Le stesse persone, tuttavia, hanno invitato a non correre troppo con le conclusioni, sottolineando che potrebbe essere ancora presto per parlare di una relazione sentimentale vera e propria. «Se sono rose, fioriranno», è stata la risposta riportata dalla testata.

Insomma, le fotografie di Diva e Donna e le successive indiscrezioni sembrano confermare che il rapporto tra Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli stia attraversando una fase particolarmente intensa. Il presunto bacio nella notte romana, però, non è stato confermato dai diretti interessati e non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali su una possibile storia d’amore. Resta da capire se questa conoscenza nata e cresciuta durante Ballando con le Stelle sia destinata a trasformarsi in qualcosa di più importante. Nel frattempo, il pubblico continua a osservare ogni loro gesto, mentre il gossip su quella che potrebbe diventare una delle coppie più sorprendenti dell’edizione è ormai esploso.