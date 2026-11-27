Nuova indiscrezione sulla vita sentimentale di Alessandro Basciano. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip è finito nuovamente al centro del gossip dopo una segnalazione arrivata a Lollo Magazine, che lo vorrebbe in compagnia di una ragazza conosciuta durante l’ultima edizione di Temptation Island. Si tratta di Giulia Colacchi, che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere nel ruolo di tentatrice all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia. Secondo quanto raccontato da una persona che ha preferito mantenere l’anonimato, i due sarebbero stati avvistati insieme nella mattinata di giovedì 26 novembre a Nettuno, in provincia di Roma. Un incontro apparentemente informale, ma sufficiente a far nascere diversi interrogativi sulla natura del loro rapporto. Si tratta di una semplice amicizia oppure tra loro potrebbe essere nata una nuova conoscenza? Per il momento non ci sono conferme, ma l’indiscrezione ha già attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa.

Alessandro Basciano e Giulia Colacchi avvistati insieme: la segnalazione da Nettuno

A diffondere la notizia è stato Lollo Magazine, che ha pubblicato una testimonianza ricevuta da una persona che sostiene di aver riconosciuto Alessandro Basciano e Giulia Colacchi mentre facevano colazione insieme in un locale di Nettuno. La fonte avrebbe deciso di contattare direttamente il portale per raccontare quanto visto, precisando di non aver mai inviato prima una segnalazione di questo tipo. «Questa mattina a Nettuno (RM) ho visto Giulia Colacchi ed Alessandro Basciano […] che facevano colazione insieme. È la prima volta che riferisco un avvistamento e, visto che ti seguo, volevo informarti», ha raccontato la persona in questione.

Leggi anche Chiara Ferragni rompe il silenzio su Achille Lauro: la verità sul presunto flirt

Non si tratterebbe quindi di un incontro avvenuto in un contesto particolarmente mondano, ma di un momento di quotidianità condiviso in un locale della cittadina laziale. Naturalmente, la presenza dei due nello stesso posto non permette di stabilire quale sia il rapporto che li lega. Potrebbero essere semplicemente amici, essersi incontrati per motivi personali oppure aver iniziato a frequentarsi. Al momento, infatti, non risultano dichiarazioni pubbliche che confermino una possibile relazione sentimentale.

La segnalazione contiene anche un altro particolare che riguarda proprio il comportamento del dj. Secondo il racconto della persona che avrebbe assistito alla scena, Alessandro Basciano avrebbe continuato a guardarsi intorno durante la colazione. «Lui si guardava sempre intorno. Che peraltro lui è irriconoscibile», avrebbe aggiunto il testimone. Una descrizione che ha contribuito ad alimentare la curiosità intorno all’episodio, anche se non è possibile attribuire un significato preciso a questo atteggiamento. La stessa fonte ha poi raccontato di aver notato un cambiamento nell’aspetto di Giulia Colacchi, che avrebbe recentemente tagliato i capelli scegliendo un caschetto. Nessuna fotografia dell’incontro, almeno per il momento, è stata diffusa a corredo dell’indiscrezione.

Alessandro Basciano, chi è Giulia Colacchi: da Temptation Island alle polemiche con Danilo D’Angelo

Il nome di Giulia Colacchi non è certamente nuovo agli appassionati di Temptation Island. La ragazza ha partecipato all’ultima edizione del programma nel ruolo di tentatrice, attirando l’attenzione del pubblico anche per la sua frequentazione con Danilo D’Angelo. Proprio quest’ultimo rapporto è stato protagonista di diverse indiscrezioni e discussioni nelle ultime settimane, con momenti di tensione e successive riaperture che hanno alimentato il dibattito sui social.

La vicenda tra Giulia e Danilo ha vissuto diversi sviluppi, tanto che nelle scorse settimane i due erano già tornati a far parlare di sé. In particolare, sabato 14 novembre sarebbero stati fotografati insieme al concerto di Gigi D’Alessio a Roma. Le immagini, diffuse successivamente da Lollo Magazine, avevano riacceso le domande sulla possibilità di un riavvicinamento dopo le polemiche che avevano caratterizzato la loro conoscenza. Anche in quel caso, tuttavia, la presenza nello stesso luogo non rappresentava necessariamente la conferma di un ritorno di fiamma.

Adesso, a distanza di pochi giorni, ecco spuntare una nuova segnalazione che coinvolge proprio Giulia, questa volta insieme a Alessandro Basciano. Un intreccio che inevitabilmente incuriosisce gli appassionati del programma di Canale 5, soprattutto considerando il percorso televisivo della ragazza e la notorietà del dj. Non è però chiaro se i due si conoscano da tempo, se abbiano amici in comune oppure se la colazione di Nettuno sia stata soltanto un’occasione per trascorrere qualche ora insieme. Per il momento, qualsiasi ipotesi su un possibile triangolo sentimentale sarebbe prematura.

Anche perché la stessa Giulia non ha ancora commentato pubblicamente l’indiscrezione, così come Alessandro Basciano non ha fornito spiegazioni sull’incontro raccontato dalla fonte anonima. I social, intanto, potrebbero diventare il luogo in cui cercare eventuali indizi, anche se sarebbe sbagliato interpretare automaticamente una fotografia o un’interazione come la conferma di una frequentazione. La curiosità, però, è ormai alta e i fan attendono di capire se questa segnalazione avrà un seguito.

Alessandro Basciano dopo Sophie Codegoni: nuova frequentazione in vista?

Naturalmente, quando si parla della vita sentimentale di Alessandro Basciano, è impossibile non ricordare la sua relazione con Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti nel 2021 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove era nata una storia d’amore che aveva appassionato milioni di telespettatori. Dopo l’esperienza televisiva, la relazione era proseguita lontano dalle telecamere, tra momenti romantici, la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e la nascita della loro figlia Céline Blue, nel maggio 2023.

La storia, tuttavia, si era successivamente conclusa in maniera molto complicata, dando origine a una vicenda personale e giudiziaria che ha avuto grande risonanza mediatica. Sophie Codegoni aveva denunciato l’ex compagno per presunti atti persecutori e minacce, accuse che Basciano ha sempre respinto. Nell’ottobre 2026, come riportato anche da diverse testate, per il dj è arrivato il rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento relativo alle contestazioni della Procura. La vicenda giudiziaria è distinta dalle indiscrezioni sulla sua vita sentimentale e resta affidata alle sedi competenti.

Negli ultimi tempi, il nome di Alessandro Basciano era già comparso in altre segnalazioni riguardanti possibili nuove frequentazioni. Il dj, del resto, continua a essere un personaggio molto seguito sui social e ogni suo avvistamento in compagnia femminile finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione degli esperti di gossip. La segnalazione relativa a Giulia Colacchi rappresenta quindi un nuovo capitolo di una curiosità mediatica che accompagna da tempo la sua vita privata.

Ma tra lui e l’ex tentatrice di Temptation Island è davvero scattata la scintilla? Per ora bisogna utilizzare il condizionale. La testimonianza raccolta da Lollo Magazine parla di una colazione insieme a Nettuno, ma non contiene elementi sufficienti per stabilire che ci sia una relazione in corso. Non sono state pubblicate fotografie inequivocabili e nessuno dei due protagonisti ha ufficializzato una frequentazione.

Resta dunque da capire se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli oppure se i diretti interessati decideranno di intervenire per chiarire la situazione. Una cosa è certa: l’accostamento tra Alessandro Basciano e Giulia Colacchi ha già acceso la curiosità del pubblico, che adesso vuole sapere se dietro quella colazione ci sia soltanto un incontro tra conoscenti oppure l’inizio di qualcosa di più. Per il momento, il gossip è servito, ma la conferma di un eventuale nuovo amore è ancora tutta da verificare.