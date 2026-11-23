Nuovo colpo di scena nel mondo del gossip televisivo. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono Anna Safroncik e Leonardo Lini, protagonisti di una delle coppie più chiacchierate dell’attuale edizione di Ballando. Dopo settimane di indiscrezioni, sguardi complici, battibecchi in sala prove e risposte piuttosto enigmatiche sul loro rapporto, è arrivato un intervento destinato ad alimentare ulteriormente le voci. A rompere il silenzio, o almeno a lasciarsi andare a una clamorosa anticipazione, è stata Mara Venier, che durante l’ultima puntata di Domenica In ha praticamente annunciato la nascita di una storia tra l’attrice e il suo maestro di ballo. «Ragazzi, c’è la storia», ha esclamato la conduttrice davanti al pubblico in studio, dopo aver parlato separatamente con entrambi. Una frase che ha immediatamente acceso la curiosità dei telespettatori e dei fan, da settimane convinti che tra i due ci sia qualcosa che vada ben oltre il semplice rapporto professionale.

Ballando con le Stelle, Mara Venier svela il retroscena: «Ragazzi, c’è la storia»

Tutto è successo durante lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle all’interno di Domenica In, dove Anna Safroncik e Leonardo Lini sono stati ospiti insieme agli altri protagonisti dello show di Milly Carlucci. A intervenire sulla questione sentimentale è stata inizialmente Rossella Erra, che ha descritto la particolare sintonia sviluppata dai due nel corso delle settimane. «Io li sto seguendo con molta passione, hanno finalmente trovato un linguaggio unico, tutto quanto loro. Ho detto una cosa, non c’è più io, non c’è più tu, c’è un voi», ha raccontato l’opinionista, lasciando intendere che tra l’attrice e il ballerino sarebbe nato un sentimento speciale. Rossella ha poi parlato apertamente di un linguaggio dell’amore, sottolineando come entrambi, pur essendo caratteri forti, sembrino particolarmente timidi quando si tratta di mostrare pubblicamente la loro vicinanza.

A quel punto Mara Venier, incuriosita da quanto ascoltato, ha deciso di approfondire la situazione, interrogando direttamente i due protagonisti. La prima a essere messa alle strette è stata proprio l’attrice, che però ha preferito non sbilanciarsi troppo. Quando la conduttrice ha cercato di ottenere una risposta più precisa, Anna Safroncik ha suggerito scherzosamente di rivolgersi direttamente al suo maestro: «Ma parla con lui, parla con il maschio». Una risposta ironica che ha inevitabilmente aumentato la curiosità di Mara, decisa a non lasciarsi sfuggire l’occasione di scoprire qualcosa in più.

La conduttrice si è quindi avvicinata a Leonardo Lini, sussurrandogli alcune parole all’orecchio lontano dai microfoni. Dopo aver ascoltato la risposta del ballerino, Venier si è allontanata e ha pronunciato la frase che ha fatto esplodere il gossip: «Ragazzi, c’è la storia. Molto bene. Mi è venuta una vampata a me. Che bello, beati loro!». Un’affermazione decisamente significativa, che ha lasciato intendere come la conduttrice abbia ricevuto una conferma privata dal maestro. Naturalmente, i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato pubblicamente una relazione, ma l’uscita di Mara ha inevitabilmente dato nuovo peso alle indiscrezioni.

Anna Safroncik e Leonardo Lini, dalla crisi alla complicità: cosa è successo a Ballando

Per capire come si sia arrivati a questo momento bisogna tornare alle prime settimane del programma. Il rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini non è stato affatto semplice e, anzi, inizialmente i due hanno mostrato una certa difficoltà nel trovare un equilibrio. Durante le prove non sono mancati momenti di tensione, incomprensioni e discussioni piuttosto accese. L’attrice, abituata a gestire autonomamente il proprio lavoro e a pretendere molto da se stessa, ha più volte manifestato insofferenza nei confronti dei metodi particolarmente esigenti del ballerino. Una situazione che aveva fatto pensare a un rapporto professionale complicato, ben lontano dall’intesa che oggi sembra caratterizzarli.

Uno dei momenti più discussi è arrivato durante una delle prime puntate, quando l’attrice si era lasciata andare a uno sfogo nei confronti del maestro, accusandolo di non esserle stato sufficientemente vicino in un momento di difficoltà. La vicenda aveva attirato anche l’attenzione di Carolyn Smith, che aveva invitato la concorrente a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del proprio insegnante. Successivamente, però, i due avevano trovato il modo di chiarirsi, con Anna Safroncik che aveva riconosciuto alcuni eccessi nel proprio comportamento e aveva spiegato di avere un carattere particolarmente passionale.

Proprio durante una delle successive esibizioni, Rossella Erra aveva lanciato una prima frecciatina sentimentale, sostenendo che l’attrice avesse perso la testa per il suo maestro. Una battuta alla quale la Safroncik aveva risposto con ironia, spiegando che a lei piacciono gli uomini capaci di corteggiarla e che Leonardo, almeno fino a quel momento, si era limitato soprattutto a bacchettarla durante le prove. Anche in quell’occasione, però, non era mancato un riferimento alla possibilità che qualcosa potesse cambiare.

Il 26 ottobre, ospite insieme a Lini a La Volta Buona, l’attrice aveva invece cercato di ridimensionare le indiscrezioni, spiegando che la vicinanza tra loro era in gran parte legata alle esigenze del programma. «Leonardo è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno ed è normale che cerchi la sua approvazione e il contatto con lui; questo però non significa che ci sia altro», aveva dichiarato. Una precisazione che sembrava voler mettere un freno alle fantasie dei fan, anche se le successive settimane hanno mostrato un’intesa decisamente diversa.

Ballando con le Stelle, Leonardo Lini prende tempo: «Chiariremo più avanti»

Anche durante l’ultima apparizione a Domenica In, i due hanno continuato a mantenere una certa riservatezza. Interrogato direttamente da Mara Venier sulla possibilità che tra lui e Anna Safroncik sia nata una relazione, Leonardo Lini ha preferito non dare una risposta definitiva, lasciando però aperta la porta a sviluppi futuri. «Chiariremo più avanti, c’è ancora tempo, c’è ancora un mese, quattro settimane per arrivare alla fine», ha spiegato il ballerino. Una risposta che, invece di spegnere il gossip, ha contribuito ad alimentarlo ulteriormente, soprattutto considerando la sicurezza con cui Mara Venier ha successivamente pronunciato il suo verdetto.

L’attrice, dal canto suo, ha raccontato anche un particolare interessante sulla loro quotidianità lontano dalle telecamere. Secondo quanto spiegato in studio, quando le riprese si interrompono, lei e Leonardo riescono a parlare con maggiore naturalezza e a raccontarsi tante cose. Una situazione che contrasta con la timidezza mostrata davanti al pubblico e che potrebbe spiegare perché, nelle ultime settimane, la loro intesa sia diventata sempre più evidente. Non a caso, anche Rossella Erra ha sottolineato come i due abbiano finalmente trovato un linguaggio comune, lasciando intendere che il rapporto si sia evoluto rispetto alle prime settimane.

Intanto, sul fronte della gara, la coppia ha ritrovato una sintonia importante anche sulla pista da ballo. Nell’ottava puntata, andata in onda il 21 novembre, Anna Safroncik e Leonardo Lini si sono esibiti in un intenso tango argentino sulle note di Back to Black di Amy Winehouse. Una coreografia costruita su passione, sguardi e connessione emotiva, che ha rappresentato anche simbolicamente il percorso compiuto dai due dopo le iniziali difficoltà. Il loro affiatamento non è passato inosservato e ha inevitabilmente contribuito a rendere ancora più insistenti le voci su un possibile amore nato dietro le quinte.

Adesso resta da capire se, una volta terminata l’avventura televisiva, i due decideranno finalmente di uscire allo scoperto e raccontare cosa sta succedendo lontano dalle telecamere. Per il momento, nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma l’intervento di Mara Venier ha certamente cambiato le carte in tavola. E se fino a qualche settimana fa sembrava impossibile immaginare una relazione tra l’attrice e il suo maestro, oggi la situazione appare decisamente diversa. Il pubblico, intanto, continua a fare il tifo per loro, nella speranza che la complicità nata durante le prove possa trasformarsi in una vera storia d’amore anche lontano dalla pista.