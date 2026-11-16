Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso lascia dopo la lite con Mariotto? La Rai valuta altre candidature

Potrebbe esserci una svolta inaspettata nel futuro televisivo di Barbara D’Urso. Dopo il durissimo scontro con Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha pubblicato un video nel cuore della notte, pronunciando parole molto pesanti nei confronti del programma e di chi, a suo avviso, avrebbe dovuto proteggerla. «Questa volta non perdono», ha dichiarato, lasciando intendere che quanto accaduto potrebbe avere conseguenze importanti sulla sua permanenza nel talent show di Rai 1. Ma non è tutto: secondo un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale, la produzione starebbe già valutando altre candidature per un eventuale avvicendamento in giuria. Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati della trasmissione e che apre nuovi interrogativi sul rapporto tra la conduttrice, Milly Carlucci e gli altri componenti della giuria. Dopo settimane caratterizzate da frecciatine e tensioni, la situazione sembra essere arrivata a un punto di rottura. Barbara D’Urso lascerà davvero il programma oppure si riuscirà a trovare una soluzione per ricomporre la frattura?

Ballando con le Stelle: lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto finisce malissimo

Tutto è successo durante la puntata di sabato 14 novembre, quando il confronto tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto ha raggiunto livelli di tensione particolarmente elevati. A innescare la discussione è stata l’esibizione di Ornella Muti, scesa in pista insieme a Pasquale La Rocca. Dopo la performance, la giurata ha espresso alcune considerazioni sulla concorrente, dando vita a un confronto nel quale è intervenuto anche lo stilista, schierandosi apertamente dalla parte dell’attrice.

Mariotto ha interrotto la collega, accusandola di essere falsa, per poi estrarre un flacone di profumo e spruzzarlo nelle sue vicinanze. Il gesto è stato accompagnato da una frase destinata a provocare un’enorme polemica: «Perché puzzi». Inizialmente la conduttrice ha provato a rispondere con ironia, ma la situazione è rapidamente degenerata. La giurata ha ricordato anche precedenti episodi nei quali il collega l’avrebbe insultata, sottolineando di non essere più disposta ad accettare determinati comportamenti.

A quel punto è arrivato l’ultimatum rivolto direttamente a Milly Carlucci: «O io o lui, fai una scelta Milly». Una presa di posizione molto forte che ha inevitabilmente messo in difficoltà la padrona di casa. Durante la pausa pubblicitaria si è cercato di riportare la calma e, al ritorno in diretta, Alberto Matano si è offerto persino di cambiare posto per evitare che i due continuassero a trovarsi uno accanto all’altra.

Anche gli altri componenti della giuria sono rimasti coinvolti nella vicenda. Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a chiedere scusa, mentre Carolyn Smith si è lasciata andare a una frase che ha ulteriormente alimentato le polemiche: «Se dico quello che penso, mi cacciano fuori dalla Rai». Secondo la ricostruzione pubblicata da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale, la coreografa sarebbe uscita dagli studi in lacrime dopo quanto accaduto.

La puntata di Ballando con le Stelle si è quindi conclusa in un clima decisamente diverso dal solito, con una frattura ormai evidente tra i due giurati. E se inizialmente qualcuno poteva pensare a una semplice provocazione televisiva, le dichiarazioni successive della conduttrice hanno dimostrato che la vicenda ha avuto ripercussioni anche lontano dalle telecamere.

Ballando con le Stelle: lo sfogo notturno di Barbara D’Urso e la delusione per Milly Carlucci

Alle 4.30 del mattino, poche ore dopo la conclusione della trasmissione, Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube. La conduttrice si è mostrata profondamente provata e ha raccontato di aver vissuto quanto accaduto come una vera e propria aggressione, accusando Mariotto di aver organizzato deliberatamente il gesto del profumo.

«Quello che è successo è brutto, triste, imperdonabile. Ho subito un’aggressione e la mia famiglia non mi ha difeso. Questa volta non perdono», ha dichiarato. Parole che hanno colpito particolarmente i telespettatori, soprattutto per il riferimento alla cosiddetta famiglia televisiva nella quale pensava di essere entrata. Barbara D’Urso ha spiegato di essersi aspettata maggiore protezione da parte della squadra del programma, ma di non essersi sentita tutelata durante il confronto con il collega.

La delusione, infatti, non riguarderebbe soltanto il comportamento di Mariotto, ma anche la gestione dell’intera situazione. Nel suo sfogo, la conduttrice ha lasciato intendere di aver percepito un clima provocatorio nei suoi confronti già da diverse settimane. «Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Io questa volta non mi sono sentita difesa», ha aggiunto, facendo chiaramente riferimento anche alla mancata presa di posizione che si sarebbe aspettata da Milly Carlucci.

Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda il futuro della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La presentatrice ha ricordato di essere rimasta in trasmissione fino alle 1.45, nonostante la situazione, per rispettare i propri impegni professionali. Poi, però, ha pronunciato una frase decisamente enigmatica: «Non so quello che accadrà, o forse sì».

Un’uscita che molti hanno interpretato come un possibile annuncio di addio. La conduttrice, tuttavia, non ha comunicato ufficialmente le proprie dimissioni e non ha confermato di voler abbandonare il programma. Anche attraverso una successiva storia Instagram ha ribadito di essere molto provata per quanto successo, spiegando che la situazione l’aveva profondamente colpita.

Nel frattempo, il caso è diventato uno degli argomenti più discussi sui social. Numerosi utenti si sono schierati dalla parte della conduttrice, criticando il comportamento di Mariotto e chiedendo alla produzione di intervenire. Altri, invece, hanno invitato a non confondere le dinamiche dello spettacolo con i rapporti personali tra i protagonisti. Quel che appare evidente è che la vicenda ha ormai superato i confini della normale dialettica tra giudici di Ballando con le Stelle, trasformandosi in un caso che potrebbe avere conseguenze concrete.

Ballando con le Stelle: la produzione valuta altre candidature, Barbara D’Urso verso l’addio?

A rendere ancora più delicata la situazione è l’indiscrezione pubblicata da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale e ripresa da diverse testate. Secondo il giornalista, nelle ore successive allo scontro la produzione avrebbe iniziato ad ascoltare alcune persone che si sarebbero proposte per un eventuale posto in giuria. Un retroscena che, se confermato, potrebbe rappresentare un segnale importante sul futuro della conduttrice all’interno della trasmissione.

La notizia ha immediatamente alimentato le ipotesi di un possibile avvicendamento. Non si parla, almeno per il momento, di una decisione ufficiale della Rai, ma di candidature che la produzione starebbe prendendo in considerazione. È quindi necessario distinguere l’indiscrezione da un eventuale provvedimento già deliberato: nessuna comunicazione ufficiale ha infatti annunciato l’uscita di Barbara D’Urso dal programma.

Secondo la ricostruzione di Parpiglia, inoltre, tra gli elementi che avrebbero complicato ulteriormente la situazione ci sarebbe anche la scelta della conduttrice di affidare il proprio sfogo a YouTube, anziché utilizzare gli spazi ufficiali legati a Ballando con le Stelle. Il giornalista ha sollevato interrogativi anche sulla gestione dei rapporti contrattuali e professionali, ipotizzando che la vicenda possa avere ripercussioni più ampie rispetto alla semplice lite in diretta.

Resta poi da capire quale sarà la posizione di Milly Carlucci, chiamata indirettamente in causa proprio dalla sua giurata. La conduttrice del programma si trova davanti a una situazione complicata: da una parte il comportamento di Mariotto, finito al centro delle critiche, dall’altra la delusione manifestata pubblicamente da Barbara D’Urso. Ricomporre la situazione potrebbe non essere semplice, soprattutto dopo un ultimatum pronunciato davanti a milioni di telespettatori.

La prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 21 novembre, potrebbe quindi diventare un appuntamento decisivo. Gli spettatori si aspettano di capire se la giurata tornerà regolarmente al proprio posto, se ci sarà un confronto con Mariotto oppure se la produzione deciderà di intervenire in qualche modo. Anche un eventuale chiarimento con Milly Carlucci potrebbe risultare determinante per evitare una rottura definitiva.

Per ora, dunque, il futuro di Barbara D’Urso resta avvolto nell’incertezza. La conduttrice non ha annunciato ufficialmente il proprio addio, ma le sue parole e l’indiscrezione sulle candidature alternative hanno inevitabilmente aperto uno scenario inatteso. Dopo il ritorno in Rai proprio grazie a questa esperienza, un’uscita anticipata rappresenterebbe un colpo di scena non indifferente. E mentre Guillermo Mariotto continua a difendere la propria posizione, il pubblico attende di scoprire quale sarà la decisione finale della produzione di Ballando con le Stelle.