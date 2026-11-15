Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso rompe il silenzio dopo lo scontro con Mariotto: «Mi sono sentita umiliata e non protetta»

Clima sempre più teso a Ballando con le Stelle. Questa volta a finire al centro della bufera sono Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, protagonisti di uno scontro decisamente acceso durante la settima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, andata in onda sabato 14 novembre su Rai 1. Quello che inizialmente sembrava l’ennesimo battibecco tra i componenti della giuria si è trasformato in un episodio particolarmente spiacevole, con tanto di gesto provocatorio da parte dello stilista nei confronti della collega. Una situazione che ha mandato su tutte le furie l’ex conduttrice Mediaset, arrivata persino a chiedere a Milly Carlucci di scegliere tra lei e il giurato. Ma non è finita qui: nelle ore successive alla diretta, Barbara D’Urso ha pubblicato un lungo sfogo sui social, dichiarandosi profondamente delusa e ferita per quanto accaduto. La conduttrice ha parlato di una vera e propria aggressione verbale, sostenendo che il comportamento del collega fosse stato premeditato e lamentando soprattutto di non essersi sentita tutelata. Parole molto pesanti, che adesso aprono nuovi interrogativi sul suo futuro all’interno di Ballando con le Stelle. La sua permanenza nel programma è davvero a rischio?

Ballando con le Stelle: lo scontro tra Barbara D’Urso e Mariotto degenera in diretta

Per ricostruire quanto accaduto bisogna tornare alla settima puntata di Ballando con le Stelle, quando la tensione al tavolo dei giurati ha raggiunto livelli particolarmente elevati. La serata era iniziata con il confronto tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, concorrente in gara insieme al maestro Pasquale La Rocca. L’attrice ha deciso di affrontare apertamente la giurata, contestandole alcuni commenti pronunciati nelle precedenti puntate e accusandola di averla giudicata più come donna che per le sue effettive capacità nella danza. «Non hai mai detto cosa dovevo migliorare nei passi in cinque settimane», ha fatto notare Muti, dando vita a un confronto piuttosto acceso.

La risposta di Barbara D’Urso non si è fatta attendere. La conduttrice ha cercato di spiegare il proprio punto di vista, ricordando alcuni episodi delle settimane precedenti e sottolineando di non aver mai avuto intenzione di attaccare personalmente l’attrice. Nel frattempo, però, nella discussione si è inserito anche Mariotto, che ha preso posizione contro la collega, arrivando a definirla «una finta». Da quel momento il clima si è ulteriormente surriscaldato.

Il momento più controverso è arrivato quando lo stilista ha tirato fuori una boccetta di profumo, iniziando a spruzzarne il contenuto verso la giurata e accompagnando il gesto con una provocazione: «Perché puzzi». Una scena che ha lasciato visibilmente contrariata Barbara D’Urso, la quale ha immediatamente contestato il comportamento del collega. Inizialmente ha provato a mantenere un tono ironico, ma la situazione è rapidamente degenerata, fino a quando la conduttrice si è rivolta direttamente a Milly Carlucci.

«Non consento a nessuno di dirmi che puzzo e di spruzzarmi delle cose addosso. Milly, scegli: o io o lui», ha dichiarato la giurata, mettendo la conduttrice di fronte a una situazione decisamente scomoda. Un ultimatum che ha sorpreso il pubblico e gli stessi componenti della giuria di Ballando con le Stelle. Alberto Matano ha cercato di riportare la calma, arrivando persino a proporsi per cambiare posto e sedersi accanto a Mariotto, mentre Ivan Zazzaroni ha invitato lo stilista a rivolgere delle scuse sincere alla collega.

Le scuse sono effettivamente arrivate, ma non senza un’ulteriore provocazione. «Mi scuso umilmente, ma sinceramente qui c’è puzza da parecchio», ha replicato Mariotto, alimentando ancora una volta il malcontento della collega. Anche Carolyn Smith è intervenuta, mostrando di non aver apprezzato quanto accaduto e lasciandosi andare a una frecciatina nei confronti dello stilista. Insomma, una puntata decisamente movimentata, che rischia di avere conseguenze ben più importanti di un semplice battibecco televisivo.

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D’Urso: «Sono molto delusa e ferita»

Terminata la diretta, Barbara D’Urso ha deciso di non lasciar correre quanto accaduto. Nelle ore successive alla puntata, precisamente alle 4:30 del mattino, la conduttrice ha pubblicato un video sui social nel quale ha raccontato il proprio stato d’animo, spiegando di essere rimasta profondamente amareggiata dal comportamento del collega. «Sono molto delusa. Molto ferita. Ho subito una vera e propria aggressione, perché molte volte le aggressioni sono anche verbali», ha esordito.

La giurata ha poi spiegato di ritenere che il gesto del profumo non fosse affatto casuale. Secondo la sua ricostruzione, Mariotto avrebbe iniziato a provocarla già dall’inizio della serata, presentandosi in studio con la boccetta e utilizzandola ripetutamente nella sua direzione. «È stata una cosa premeditata. È arrivato sin dall’inizio della puntata con questa cosa che mi spruzzava addosso. Io ho lasciato fare perché non voglio mai creare polemiche, cerco di volare alto», ha raccontato.

Ma l’aspetto che sembra aver ferito maggiormente Barbara D’Urso riguarda il modo in cui si è sentita trattata durante la trasmissione. La conduttrice ha infatti lamentato una mancata presa di posizione da parte di chi avrebbe dovuto tutelarla, soprattutto considerando il clima di solidarietà che il programma aveva mostrato nei confronti dei propri componenti nelle settimane precedenti. «È stato un atteggiamento per umiliare una persona, trovo questa cosa imperdonabile e molto triste», ha dichiarato.

Nel suo sfogo, la giurata ha fatto anche riferimento a Milly Carlucci, spiegando di non essersi sentita protetta dalla conduttrice durante il confronto con Mariotto. «Io stasera non mi sono sentita protetta, la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto», ha aggiunto. Una considerazione che lascia emergere una delusione non soltanto nei confronti dello stilista, ma anche per la gestione dell’intera vicenda da parte del programma.

La conduttrice ha poi ricordato di essere rimasta al proprio posto fino alla fine della trasmissione, nonostante avrebbe potuto decidere di alzarsi e abbandonare lo studio. «Avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta fino all’1.45 per svolgere il mio compito per il quale sono stata chiamata». Infine, la frase che ha maggiormente incuriosito i telespettatori: «Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so». Parole che hanno immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile addio a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso pronta a lasciare? Il futuro della giuria è in bilico

A questo punto la domanda è inevitabile: Barbara D’Urso continuerà a ricoprire il ruolo di giurata oppure deciderà di fare un passo indietro? Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale relativa a un suo abbandono, ma le dichiarazioni pubblicate dopo la puntata lasciano intendere che la vicenda potrebbe avere conseguenze importanti. La conduttrice non ha nascosto la propria amarezza e soprattutto ha messo in discussione il modo in cui si è sentita trattata all’interno di una trasmissione nella quale era entrata con entusiasmo.

La situazione è particolarmente delicata anche per Milly Carlucci, che si trova adesso a dover gestire una frattura all’interno della propria giuria. Da una parte c’è Mariotto, storico componente del programma e presenza ormai consolidata da circa vent’anni; dall’altra Barbara D’Urso, fortemente voluta per rinnovare il tavolo dei giurati dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli. Una scelta che aveva rappresentato una delle novità più importanti di questa stagione di Ballando con le Stelle.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che i rapporti tra i due non erano particolarmente distesi neppure prima dell’ultimo episodio. Già nella quinta puntata, infatti, Barbara D’Urso e Mariotto erano stati protagonisti di un acceso botta e risposta, arrivando a scambiarsi espressioni poco concilianti come «cafone» e «poveraccia». Anche in quell’occasione il giurato aveva successivamente chiesto scusa, ma la tensione tra i due non sembrava essersi realmente dissolta.

Adesso, però, la questione appare decisamente più seria. Non si tratta soltanto di una divergenza di opinioni sui concorrenti o di una battuta poco gradita, ma di un comportamento che la conduttrice ha definito apertamente un’aggressione verbale e un tentativo di umiliarla davanti a milioni di telespettatori. Il rischio è che quanto accaduto possa compromettere definitivamente la convivenza professionale tra i due all’interno di Ballando con le Stelle.

Per il momento, Milly Carlucci non ha annunciato alcuna decisione e resta da capire se nelle prossime ore ci saranno nuovi confronti dietro le quinte. La prossima puntata potrebbe trasformarsi in un appuntamento particolarmente delicato, con il pubblico in attesa di capire se la conduttrice riuscirà a ricucire lo strappo oppure se qualcuno dovrà effettivamente lasciare il proprio posto al tavolo.

La sensazione è che questa volta la frattura sia più profonda rispetto ai precedenti battibecchi. Barbara D’Urso ha pronunciato parole molto nette e non sembra intenzionata a considerare chiusa la vicenda soltanto perché sono arrivate delle scuse in diretta. E mentre sui social continuano le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti, resta aperto il grande interrogativo: la conduttrice tornerà regolarmente in giuria oppure manterrà il suo ultimatum? Il futuro di Ballando con le Stelle potrebbe riservare una svolta inaspettata.