l cosiddetto profumo gate continua a far discutere e, a pochi giorni dalla clamorosa lite tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, arriva una nuova testimonianza destinata ad alimentare ulteriormente la polemica. A intervenire è Stefano Dominella, storico ex compagno dello stilista, che ha deciso di raccontare alcuni retroscena della vicenda durante un’intervista a Storie al bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta su Rai 2. Le sue parole potrebbero aggiungere un tassello importante alla ricostruzione di quanto accaduto durante la diretta dello scorso 14 novembre, quando il giurato aveva spruzzato del profumo nella direzione della conduttrice, accompagnando il gesto con alcune dichiarazioni sul cattivo odore presente in studio.

Dominella, che ha condiviso con il giudice una relazione sentimentale durata ben sedici anni, ha preso apertamente le sue difese, sostenendo che il riferimento alla puzza non fosse assolutamente rivolto a Barbara D’Urso. Anzi, secondo quanto raccontato dall’uomo, lo stilista gli avrebbe confidato già alcune settimane prima di avvertire un odore sgradevole negli studi televisivi di Saxa Rubra. Una versione che rafforza la spiegazione fornita dallo stesso giurato dopo l’esplosione della polemica e che si contrappone alla percezione della conduttrice, che si è sentita direttamente offesa dal comportamento del collega. Ma non è tutto: nel corso della chiacchierata con Monica Setta, Dominella ha pronunciato anche una frase piuttosto pungente nei confronti della D’Urso, definendola una grande attrice. Una battuta che ha immediatamente attirato l’attenzione e che rischia di riaccendere il confronto.

Mariotto, la confessione di Stefano Dominella: “Mi aveva già parlato della puzza in studio”

Il passaggio più interessante dell’intervento di Stefano Dominella riguarda proprio la presunta confessione privata ricevuta da Mariotto prima che scoppiasse il caso mediatico. L’ex compagno dello stilista ha spiegato che Guillermo gli avrebbe parlato del problema del cattivo odore già un paio di settimane prima della discussa puntata di Ballando con le Stelle. Una circostanza che, secondo Dominella, dimostrerebbe come la questione non fosse nata improvvisamente durante lo scontro con Barbara D’Urso, ma fosse qualcosa di cui il giurato si lamentava già da tempo.

«Mariotto mi aveva già confessato un paio di settimane fa che sentiva una puzza in studio. È sicuro che non si riferiva a Barbara», avrebbe dichiarato Dominella nel corso dell’intervista. Parole piuttosto chiare, con le quali l’uomo ha voluto sostenere la versione del suo ex compagno e ridimensionare l’interpretazione che ha trasformato un gesto apparentemente provocatorio in uno dei casi televisivi più discussi degli ultimi giorni.

Del resto, dopo la puntata incriminata, lo stesso stilista aveva più volte spiegato di non aver voluto attaccare personalmente la conduttrice. Secondo la sua ricostruzione, il cattivo odore sarebbe arrivato dall’esterno degli studi Rai, dove avrebbe avvertito anche la presenza di animali e roditori. Una situazione che lo avrebbe portato a utilizzare frequentemente il proprio profumo durante le registrazioni. La vicenda, però, ha assunto una dimensione completamente diversa quando, durante il confronto in diretta, il gesto di spruzzare la fragranza verso la collega è stato interpretato come un’offesa personale.

La posizione di Dominella rappresenta quindi un elemento interessante, perché il racconto riguarda una confidenza che sarebbe avvenuta prima dello scoppio della polemica. Non si tratta naturalmente di una prova definitiva su quanto accaduto in studio, ma di una testimonianza che contribuisce ad alimentare il dibattito sulle reali intenzioni del giudice. Barbara, dal canto suo, aveva manifestato apertamente il proprio disappunto, arrivando a chiedere a Milly Carlucci di intervenire sulla situazione e pronunciando la frase diventata virale: «O me o lui».

La frecciata a Barbara D’Urso: “È una grande attrice”

Nel corso dell’intervista, Stefano Dominella non si è limitato a difendere il suo ex compagno, ma ha voluto commentare anche il comportamento di Barbara D’Urso. E proprio in questo passaggio è arrivata una delle dichiarazioni più pungenti della conversazione. «La D’Urso? È una grande attrice. Ormai si parla solo di lei e del profumo gate super virale sui social», avrebbe affermato l’imprenditore, lasciando intendere che la vicenda abbia contribuito a riportare la conduttrice al centro dell’attenzione mediatica.

Una considerazione che inevitabilmente richiama le precedenti dichiarazioni dello stilista, che aveva accusato la collega di aver trasformato l’episodio in uno spettacolo. La conduttrice, invece, aveva vissuto il gesto come una mancanza di rispetto, soprattutto perché avvenuto davanti a milioni di telespettatori. Durante la discussione, infatti, aveva chiesto un intervento alla padrona di casa, sottolineando di non voler accettare un comportamento simile nei propri confronti.

Anche dopo la diretta, la questione non si è affatto chiusa. Il giurato ha continuato a ribadire di non aver avuto alcuna intenzione di offendere Barbara, sostenendo che il riferimento fosse esclusivamente al cattivo odore presente negli ambienti circostanti. In un successivo intervento pubblicato su RaiPlay, attraverso Ballando Segreto, ha inoltre precisato: «Mi dispiace che l’abbia presa così male, perché non era rivolto a lei». Anche Milly Carlucci è intervenuta per spiegare che il problema dell’odore era stato segnalato dallo stilista già dall’inizio della stagione.

La versione di Dominella, dunque, si inserisce in una ricostruzione che continua a dividere il pubblico. Da una parte c’è chi ritiene che il gesto fosse chiaramente indirizzato alla conduttrice, dall’altra chi considera plausibile la spiegazione fornita dal giudice. Nel frattempo, la battuta sulla presunta capacità recitativa di Barbara potrebbe diventare un ulteriore motivo di discussione, soprattutto considerando che arriva da una persona che conosce molto bene il carattere e il modo di comportarsi dello stilista.

Stefano Dominella e Mariotto, una storia d’amore durata sedici anni: “Un rapporto speciale”

L’intervista a Monica Setta ha offerto anche l’occasione per tornare sulla lunga relazione sentimentale tra Stefano Dominella e Mariotto. I due sono stati insieme per oltre sedici anni e, nonostante la separazione, hanno mantenuto un legame molto forte, costruito nel tempo attraverso l’affetto, la stima reciproca e anche numerose esperienze professionali condivise. Una storia importante, della quale entrambi hanno parlato in diverse occasioni, raccontando un rapporto che non si è mai realmente interrotto dal punto di vista umano.

Dominella ha ricordato che è stato lui a prendere la decisione di interrompere la relazione sentimentale, ma questo non ha significato cancellare tutto quello che avevano costruito insieme. I due hanno continuato a frequentarsi e a vivere a poca distanza, mantenendo una presenza costante nelle rispettive vite. «Dopo 16 anni l’ho lasciato io, però abbiamo continuato a vivere a pochi metri l’uno dall’altro», ha raccontato, spiegando quanto sia rimasto importante il loro rapporto anche dopo la fine dell’amore.

L’imprenditore ha inoltre descritto il suo ex compagno come una persona molto diversa dall’immagine provocatoria che spesso emerge davanti alle telecamere. «Sembra irriverente, aggressivo, mentre è un uomo tenero e un gran lavoratore», ha raccontato, sottolineando la sensibilità dello stilista e la sua grande dedizione alla professione. Un ritratto che restituisce un lato più intimo di un personaggio televisivo spesso protagonista di discussioni e battute sopra le righe.

Insomma, mentre il profumo gate continua a tenere banco e il pubblico attende di capire se ci saranno nuovi sviluppi nel rapporto tra Guillermo e Barbara, Dominella ha scelto di schierarsi senza esitazioni dalla parte del suo ex compagno. La sua testimonianza, insieme alle frecciate rivolte alla D’Urso, aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che ha ormai superato i confini della semplice discussione televisiva. E con il ritorno in diretta di Mariotto, l’attenzione resta altissima: il confronto con Barbara sarà davvero archiviato oppure assisteremo a nuove scintille?