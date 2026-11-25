Mariotto torna ad attaccare Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle e svela perché, secondo lui, non avrebbe legato con nessuno.

Le dichiarazioni di Mariotto arrivano in un momento particolarmente delicato per i rapporti con Barbara D’Urso, dopo il caso che ha coinvolto i due durante una delle recenti puntate di Ballando con le Stelle. Lo stilista, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, ha spiegato perché, a suo dire, non sarebbe stato possibile arrivare a un chiarimento lontano dalle telecamere. Secondo la sua ricostruzione, la conduttrice avrebbe l’abitudine di lasciare lo studio immediatamente dopo la fine delle registrazioni, accompagnata dalle persone del suo staff. Un comportamento che, sempre secondo il giudice, non avrebbe favorito la nascita di rapporti personali con gli altri componenti del cast. «Appena si spengono le telecamere, se ne va con tutto il codazzo del suo entourage», ha raccontato, prima di aggiungere una considerazione ancora più pesante.

«Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno. Arriva, si fa fare i video dai suoi assistenti, si siede in giuria, fa lo show e se ne va». Parole decisamente forti, con le quali Mariotto sembra voler attribuire proprio alla collega la responsabilità della distanza che si sarebbe creata tra loro. Il giudice ha inoltre precisato che la mancanza di un rapporto non sarebbe dipesa da una sua indisponibilità: «Di certo non con me, e non perché io non l’abbia voluto. Anche se avessi voluto legare, come avrei potuto farlo?». Una ricostruzione che restituisce un quadro decisamente poco sereno dei rapporti dietro le quinte e che potrebbe provocare una nuova reazione da parte della conduttrice.

Non è finita qui, perché lo stilista ha continuato a parlare dell’atteggiamento della collega, arrivando a formulare anche un’ipotesi sulle sue reali ambizioni televisive. «Dopo quello che è successo, ho capito una cosa: Barbara D’Urso vuole stare sempre al centro dell’attenzione e sembra che tutti ce l’abbiano con lei», ha dichiarato. Secondo Mariotto, inoltre, il ruolo di giurata potrebbe starle stretto: «Non è lei la conduttrice di questa trasmissione, anche se forse le piacerebbe». Una frecciata che coinvolge indirettamente anche Milly Carlucci, storica padrona di casa dello show di Rai 1. Insomma, per il giudice la questione non riguarderebbe soltanto il rapporto personale con la collega, ma anche il modo in cui quest’ultima vivrebbe la propria partecipazione al programma.

Ballando con le Stelle, il caso del profumo e le scuse di Mariotto: cosa è successo con Barbara D’Urso

Per comprendere la portata delle nuove dichiarazioni bisogna tornare a quanto accaduto durante la settima puntata di Ballando con le Stelle. Tutto è cominciato con un gesto di Mariotto che ha provocato una reazione molto forte da parte di Barbara D’Urso. Durante la diretta, infatti, lo stilista aveva spruzzato del profumo nell’aria, accompagnando il gesto con un commento che la conduttrice aveva interpretato come un riferimento poco elegante nei suoi confronti. Da quel momento è esploso il cosiddetto «profumo-gate», una vicenda che ha rapidamente superato i confini della normale dialettica televisiva, diventando uno dei casi più discussi dell’edizione. La D’Urso si era sentita umiliata e aveva manifestato apertamente il proprio disappunto, sottolineando di non essersi sentita sufficientemente tutelata dalla cosiddetta famiglia del programma.

La vicenda aveva assunto dimensioni ancora maggiori quando la stessa conduttrice aveva raccontato pubblicamente il proprio malessere, spiegando di essersi aspettata una presa di posizione più netta da parte della produzione. Anche Milly Carlucci era intervenuta per gestire la situazione e cercare di riportare la serenità all’interno della giuria. Il caso era arrivato persino all’attenzione del Tg1, a dimostrazione di quanto la polemica avesse ormai superato il semplice battibecco tra due colleghi. Nelle puntate successive, inoltre, era stata modificata la disposizione dei giudici: Barbara D’Urso non si è più ritrovata seduta accanto a Mariotto, ma tra Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato ulteriori interrogativi sul clima esistente dietro le quinte.

Nell’intervista, lo stilista ha comunque ribadito di essersi scusato più volte con la collega, sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di offenderla. «Io mi sono scusato», ha precisato, prima di tornare a criticare il comportamento della conduttrice. Ha anche fornito la propria versione sul gesto che aveva dato origine alla controversia, spiegando di spruzzare il profumo vicino a sé fin dall’inizio dello show e di aver avvertito un cattivo odore nello studio. «Sentivo puzza nello studio, ma non volevo certo colpire lei», ha dichiarato. Una spiegazione che evidentemente non è bastata a ricucire lo strappo, considerando che a distanza di settimane i due continuano a raccontare la vicenda da prospettive profondamente differenti. E proprio questo mancato chiarimento sembra essere diventato il nuovo terreno di scontro.

Ballando con le Stelle, la versione di Mariotto viene contestata: Rossella Erra racconta un altro retroscena

C’è però un altro particolare che rende ancora più interessante questa vicenda. Le affermazioni di Mariotto sui rapporti che Barbara D’Urso avrebbe instaurato con il resto del gruppo sono state messe in discussione anche da alcune testimonianze relative alla vita fuori dallo studio. In particolare, Rossella Erra ha recentemente raccontato che una parte del cast, al termine delle registrazioni, è solita ritrovarsi per trascorrere del tempo insieme e cenare. Sui social sono circolate anche immagini e video di questi momenti di convivialità, nei quali compaiono diversi protagonisti della trasmissione, compresa la stessa conduttrice. Un elemento che offre una prospettiva differente rispetto alla ricostruzione fornita dal giudice e che rende meno semplice stabilire quanto siano effettivamente isolati i rapporti della D’Urso con gli altri componenti della squadra.

Secondo quanto riportato da ComingSoon, Rossella Erra avrebbe inoltre fatto notare un’assenza ricorrente proprio in queste occasioni: quella dello stesso Mariotto. Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso il dibattito, perché introduce un elemento di contraddizione rispetto alle dichiarazioni dello stilista. Se da una parte il giudice sostiene che la collega non avrebbe fatto nulla per integrarsi nel gruppo, dall’altra emergono racconti di momenti di condivisione ai quali la conduttrice avrebbe invece partecipato. Naturalmente, si tratta di ricostruzioni differenti e non necessariamente incompatibili: frequentare alcuni colleghi non significa avere instaurato un rapporto con tutti. Resta però il fatto che la questione dei rapporti personali all’interno del programma sembra essere diventata parte integrante della polemica.

Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda il concetto di famiglia, più volte utilizzato nel corso delle discussioni. Barbara D’Urso aveva infatti manifestato il proprio dispiacere per non essersi sentita difesa dalla squadra dopo quanto accaduto. Una posizione che Mariotto ha contestato apertamente: «Ma di una famiglia fai parte se vuoi essere uno di famiglia». Lo stilista ha poi aggiunto che sarebbe proprio la conduttrice, con il suo atteggiamento, a non voler avere rapporti con gli altri: «È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento. Lei va per la sua strada e io per la mia». Una presa di posizione che sembra allontanare ulteriormente la possibilità di una riconciliazione.

A questo punto, resta da capire se Barbara D’Urso deciderà di replicare alle nuove accuse oppure continuerà a mantenere la linea del silenzio. Per il momento, la conduttrice non ha risposto pubblicamente a quest’ultimo affondo, mentre lo stilista ha scelto di tornare sull’argomento attraverso un’intervista destinata a far discutere. La sensazione è che il rapporto tra i due giudici sia ormai particolarmente compromesso e che le prossime puntate possano riservare ulteriori momenti di tensione. Anche perché il pubblico continua a seguire con grande attenzione ogni loro interazione, cercando di capire se dietro le telecamere ci sia ancora spazio per un chiarimento. Intanto, il caso continua a tenere banco e le parole di Mariotto hanno riacceso una polemica che sembrava tutt’altro che conclusa.