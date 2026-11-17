Ballando con le Stelle, Mariotto rompe il silenzio dopo lo scontro con Barbara D'Urso e rincara la dose: «Non mi scuso, la puzza mi è costata mille euro di profumo». Ecco cosa ha raccontato nell'intervista!

Non accenna a placarsi la bufera scoppiata a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Dopo il clamoroso scontro in diretta televisiva, il giudice del programma di Rai 1 ha deciso di rompere il silenzio e, anziché fare un passo indietro, ha rincarato la dose con dichiarazioni destinate a far discutere ancora. Intervistato da Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale, lo stilista ha chiarito di non avere alcuna intenzione di chiedere scusa alla collega, respingendo l’interpretazione secondo cui le sue battute sul cattivo odore fossero rivolte direttamente alla conduttrice. Anzi, ha fornito una spiegazione decisamente particolare, tirando in ballo persino la presenza di topi nello studio dell’Auditorium del Foro Italico. Ma non è tutto: secondo il giurato, il presunto cattivo odore gli sarebbe costato addirittura mille euro in profumi Hermès acquistati nel corso delle puntate. Parole che arrivano mentre la vicenda continua a provocare reazioni e dividere il pubblico, con Barbara D’Urso che ha già manifestato tutta la propria amarezza per quanto accaduto. E adesso, dopo questa nuova presa di posizione, il futuro della conduttrice all’interno di Ballando con le Stelle torna a essere un tema particolarmente caldo.

Ballando con le Stelle: lo scontro tra Mariotto e Barbara D’Urso, cosa è successo in diretta

Per ricostruire la vicenda bisogna tornare alla puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le Stelle, quando al tavolo della giuria è andato in scena un momento particolarmente acceso. La serata avrebbe dovuto essere caratterizzata soprattutto dal confronto tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, protagoniste di alcune tensioni legate ai giudizi espressi nelle precedenti puntate. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione è stato soprattutto il comportamento di Guillermo Mariotto, che durante la discussione ha tirato fuori un flacone di profumo iniziando a spruzzarlo nella direzione della collega.

Il gesto è stato accompagnato da una frase decisamente infelice: «Perché puzzi». Una provocazione che ha immediatamente fatto reagire la conduttrice, visibilmente infastidita dall’atteggiamento del giurato. Barbara D’Urso ha contestato apertamente il comportamento del collega, sottolineando di non poter accettare che qualcuno le dicesse di emanare cattivo odore e, soprattutto, che le spruzzasse addosso del profumo davanti alle telecamere. La situazione è diventata ancora più tesa quando la presentatrice ha manifestato la possibilità di abbandonare il programma, arrivando a lanciare un vero e proprio ultimatum alla produzione: «O io o lui».

Un episodio che ha inevitabilmente oscurato buona parte della puntata di Ballando con le Stelle, trasformando quello che doveva essere un normale confronto tra giurati in una vicenda destinata a proseguire anche lontano dallo studio televisivo. Al rientro dalla pubblicità erano arrivati alcuni tentativi di ricomporre la situazione, con interventi anche da parte di Alberto Matano e Ivan Zazzaroni. Tuttavia, evidentemente, le spiegazioni fornite in diretta non sono state sufficienti a chiudere definitivamente la questione.

La conduttrice, infatti, non ha nascosto il proprio disappunto e nelle ore successive ha affidato ai social una riflessione molto dura. Barbara D’Urso ha parlato di un’aggressione verbale, dichiarandosi delusa e ferita soprattutto per non essersi sentita adeguatamente protetta da chi avrebbe dovuto gestire la situazione. Nel suo sfogo ha fatto riferimento anche a Milly Carlucci, spiegando di essere entrata in una famiglia televisiva senza però aver percepito la protezione che si sarebbe aspettata. Una presa di posizione che ha ulteriormente alimentato il dibattito sul clima che si respira dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Mariotto non chiede scusa: “Ci sono i topi, non sopportavo più l’odore”

A distanza di poche ore dallo sfogo della collega, Guillermo Mariotto ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti in un’intervista esclusiva rilasciata a Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale. E le sue parole sono tutt’altro che concilianti. Alla domanda sulla possibilità di chiedere scusa a Barbara D’Urso, lo stilista ha risposto negando di averle rivolto direttamente quelle osservazioni: «Ma io non ho detto niente a Barbara». Una posizione che ha ribadito anche quando gli è stato chiesto di chiarire il riferimento al cattivo odore.

Secondo il giurato, infatti, il problema riguarderebbe esclusivamente l’ambiente dello studio e non la persona della conduttrice. «Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata», ha spiegato, sostenendo che le sue osservazioni fossero legate alle condizioni dell’Auditorium del Foro Italico, recentemente rinnovato. Per rafforzare la propria versione, Mariotto ha persino tirato in ballo la presenza di roditori nella struttura, arrivando a ipotizzare che potesse trattarsi di topi morti. Una spiegazione che ha inevitabilmente suscitato ulteriori commenti e che non sembra destinata a convincere chi ha interpretato il gesto come un attacco personale alla collega.

Ma il passaggio che ha maggiormente attirato l’attenzione riguarda proprio il costo sostenuto dal giudice per cercare di coprire il presunto cattivo odore. Mariotto ha raccontato di aver utilizzato profumi Hermès durante le puntate, lamentando una spesa complessiva di circa mille euro. «Questo cattivo odore mi è costato una bottiglia di Hermès», ha dichiarato, aggiungendo che qualcuno dovrebbe restituirgli i soldi spesi. Una battuta che, anziché stemperare le tensioni, ha contribuito ad alimentare ulteriormente le polemiche.

Nel corso dell’intervista, lo stilista ha anche commentato la reazione della collega, sostenendo che avrebbe la tendenza a ricondurre a sé stessa qualsiasi osservazione. In particolare, ha utilizzato l’espressione di un presunto «algoritmo nella sua testa», riferendosi al modo in cui, secondo lui, Barbara D’Urso interpreterebbe le situazioni che si verificano intorno a lei. Un’altra frecciata che difficilmente contribuirà a riportare la serenità tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle.

E sulla possibilità di cambiare posizione al tavolo della giuria, qualora la conduttrice dovesse chiederlo, il giudice è stato altrettanto categorico. Mariotto ha escluso qualsiasi spostamento, ricordando di occupare la stessa poltrona da quindici anni e dichiarando di non avere intenzione di rinunciarvi. Insomma, nessun pentimento, nessuna disponibilità a cambiare posto e soprattutto nessuna intenzione di chiedere scusa. Una posizione che lascia aperta una questione tutt’altro che secondaria per il futuro del programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso pronta a lasciare? Il futuro della giuria

Dopo le nuove dichiarazioni di Mariotto, l’attenzione si sposta inevitabilmente su Barbara D’Urso e sulla decisione che prenderà in merito alla propria permanenza a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, non ha nascosto quanto l’episodio l’abbia ferita, soprattutto per il modo in cui si è sentita trattata davanti a milioni di telespettatori. Il suo ultimatum ha aperto un interrogativo importante: sarà possibile proseguire regolarmente il percorso televisivo senza un chiarimento definitivo tra i due?

Anche all’interno del programma non sono mancate le reazioni. Carolyn Smith, ad esempio, ha espresso apertamente il proprio disappunto per il comportamento del collega, intervenendo sulla questione con una battuta particolarmente pungente. La presidente della giuria ha contestato il riferimento alla puzza, invitando sostanzialmente Mariotto a interrogarsi sul motivo per cui sentisse il bisogno di avvicinarsi tanto alla collega. Un intervento che ha contribuito a rendere ancora più evidente quanto l’episodio abbia lasciato strascichi anche tra gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha commentato le dinamiche dello scontro, soffermandosi anche sui rapporti non particolarmente distesi che Barbara D’Urso avrebbe instaurato con alcuni componenti della giuria. Le sue considerazioni hanno provocato a loro volta una replica da parte di Ivan Zazzaroni, finito indirettamente nel dibattito dopo alcune osservazioni sul clima tra i giudici. La vicenda, quindi, non riguarda più soltanto il rapporto tra la conduttrice e lo stilista, ma rischia di coinvolgere l’intero gruppo di lavoro.

La prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 21 novembre, potrebbe quindi trasformarsi in un appuntamento particolarmente delicato. Sarà interessante capire se Milly Carlucci riuscirà a trovare una soluzione per riportare la tranquillità al tavolo della giuria oppure se le tensioni continueranno a condizionare il programma. Per ora, Mariotto non sembra intenzionato a fare alcun passo indietro e le sue dichiarazioni hanno ulteriormente irrigidito la situazione.

Da parte sua, Barbara D’Urso dovrà decidere se proseguire la propria esperienza nel programma nonostante quanto accaduto oppure mantenere la posizione manifestata dopo la diretta. Una cosa è certa: quello che doveva essere un normale momento di spettacolo si è trasformato in uno dei casi televisivi più discussi della stagione. E dopo la frase sui mille euro di profumo, il caso di Ballando con le Stelle è tutt’altro che chiuso.