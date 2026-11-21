Nuovo retroscena destinato a far discutere a Ballando con le Stelle. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono Ornella Muti e Barbara d’Urso, protagoniste di un confronto piuttosto acceso durante la recente puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Se davanti alle telecamere l’attrice ha finalmente deciso di rispondere alle osservazioni della giurata, dietro le quinte la situazione si è rivelata ancora più interessante. A distanza di pochi minuti dal botta e risposta in diretta, infatti, la Muti si è lasciata andare a uno sfogo piuttosto colorito con Gioia Giovanatti, ballerina professionista in coppia con Andy Diaz. Le immagini, mostrate nel corso di Ballando Segreto, hanno restituito tutta l’insofferenza accumulata dall’attrice nelle ultime settimane. «A me non piace fare questo. Però io non ne potevo più, basta… mi hai rotto il ca**o», ha confidato, riferendosi evidentemente alla conduttrice. Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e che raccontano un clima decisamente meno sereno di quanto potesse sembrare durante la trasmissione. Ma che cosa è successo esattamente tra le due donne e perché Ornella ha perso la pazienza?

Ballando con le Stelle, Ornella Muti sbotta dietro le quinte: «Non ne potevo più»

Il retroscena è emerso grazie alle immagini trasmesse durante Ballando Segreto, lo spazio dedicato a ciò che accade lontano dalla pista e dalle telecamere della diretta. Dopo il confronto con Barbara d’Urso, Ornella Muti è tornata nella Sala delle Stelle visibilmente amareggiata. A raccogliere il suo sfogo è stata Gioia Giovanatti, che ha ascoltato le parole dell’attrice mentre ripercorreva quanto accaduto pochi minuti prima. La concorrente non ha nascosto di essere arrivata al limite della sopportazione, spiegando di aver cercato inizialmente di mantenere un atteggiamento più pacato. «Solo che io l’avrei detto meglio, invece lei mi ha spinto a dirlo un po’ più aggressiva», ha aggiunto, lasciando intendere di essersi sentita provocata durante il botta e risposta in studio.

La conversazione è proseguita con una considerazione che ha mostrato anche il lato più personale della vicenda. «Non è bello litigare con un’altra donna», ha ammesso la Muti, facendo capire di non aver vissuto con particolare piacere il confronto pubblico. L’attrice, che per diverse puntate aveva preferito non replicare direttamente alle osservazioni della giurata, sembra quindi aver accumulato una certa insofferenza prima di decidere di intervenire. Gioia Giovanatti ha cercato di consolarla, riconoscendo quanto possa essere spiacevole ritrovarsi coinvolti in discussioni di questo tipo, soprattutto quando si finisce per stare male anche una volta terminato il confronto. Nonostante la rabbia iniziale, tuttavia, Ornella ha provato a ridimensionare la situazione, spiegando di aver avuto l’impressione che tra lei e Barbara qualcosa si fosse finalmente chiarito. «Mi sembra che tra noi due si è ridimensionata, e questo è importante», ha concluso. Una frase che lascia intravedere la possibilità di un chiarimento, anche se le parole pronunciate lontano dalle telecamere dimostrano quanto la tensione fosse ormai diventata difficile da gestire.

Ballando con le Stelle, cosa è successo tra Barbara d’Urso e Ornella Muti durante la diretta

Per comprendere lo sfogo dell’attrice bisogna tornare alla puntata del 14 novembre, quando dopo diverse settimane di osservazioni e commenti, Ornella Muti ha deciso di rispondere apertamente a Barbara d’Urso. Fino a quel momento, la concorrente aveva spesso preferito lasciare la parola al suo maestro Pasquale La Rocca, evitando di entrare direttamente in polemica con i componenti della giuria. La situazione, però, era diventata sempre più tesa, soprattutto dopo alcuni commenti della conduttrice riguardanti il percorso dell’attrice e la sua fragilità fisica. Il precedente episodio risaliva alla puntata in cui la performance della Muti era stata condizionata da un problema alla spalla. In quell’occasione, Barbara aveva fatto una battuta sul tutore e sulle difficoltà della concorrente, un’uscita che evidentemente non era stata particolarmente apprezzata.

Durante il successivo confronto, l’attrice ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivolgendosi direttamente alla giurata: «Tu ti metti sempre in paragone con me, tutto quello che ho fatto qui tu l’hai già fatto prima. Pure il tutore mi volevi dare». Una replica che ha sorpreso il pubblico e alla quale Barbara d’Urso ha risposto cercando di ridimensionare il tono dello scambio: «Ornella, era una battuta, non essere aggressiva». La discussione si è poi ulteriormente complicata con l’intervento di Guillermo Mariotto, che ha preso le difese dell’attrice e ha rivolto alcune provocazioni alla collega. Il giurato ha persino utilizzato un profumo spruzzandolo nella direzione della conduttrice, dando vita al cosiddetto profumo gate, diventato uno degli episodi più commentati della serata. Barbara non ha gradito affatto il gesto e ha chiesto a Milly Carlucci di intervenire, arrivando a manifestare il proprio disappunto per quanto stava accadendo. La situazione ha coinvolto anche gli altri componenti della giuria, con Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni intervenuti nel tentativo di riportare la calma.

Ballando con le Stelle, Ornella Muti prende le distanze dalla lite tra Barbara d’Urso e Mariotto

Proprio il cosiddetto profumo gate ha avuto un ruolo particolare anche nel successivo sfogo di Ornella Muti. L’attrice, infatti, ha voluto distinguere il proprio confronto con Barbara d’Urso dalla successiva polemica che ha coinvolto Guillermo Mariotto. Parlando con Gioia Giovanatti, ha precisato: «Poi c’è stata quella cosa con Mariotto, ma è una cosa che non ci appartiene». Una presa di distanza piuttosto chiara, con la quale ha voluto sottolineare che la discussione tra lei e la giurata era una questione differente rispetto allo scontro esploso successivamente tra i due membri della giuria. Del resto, il gesto del profumo ha finito per monopolizzare l’attenzione della puntata, facendo passare quasi in secondo piano il botta e risposta tra l’attrice e la conduttrice.

C’è poi un altro retroscena interessante emerso durante Ballando Segreto. In un precedente confronto con Milly Carlucci, la Muti aveva spiegato le ragioni del suo lungo silenzio davanti alla giuria. L’attrice aveva sottolineato di rispettare i ruoli all’interno della trasmissione, ricordando che il suo compito era quello di partecipare alla gara come allieva e non di contraddire continuamente chi era chiamato a giudicarla. Tuttavia, aveva anche ammesso di aver percepito un certo astio e qualcosa di non detto nei suoi confronti. Secondo il suo punto di vista, alcune questioni avrebbero meritato un chiarimento lontano dalle telecamere, senza trasformarsi necessariamente in un confronto davanti a milioni di telespettatori. «Fare queste cose davanti a tutti lo trovo poco elegante. Uno si chiarisce in separata sede», aveva spiegato, facendo riferimento alle provocazioni che avrebbe preferito non raccogliere nelle precedenti puntate.

Insomma, il rapporto tra Ornella Muti e Barbara d’Urso resta uno dei temi più interessanti di questa edizione. Se da una parte l’attrice sembra aver raggiunto una sorta di chiarimento con la giurata, dall’altra il suo sfogo dimostra che le tensioni accumulate non sono state affatto indifferenti. Resta ora da capire se nella puntata di sabato 21 novembre le due riusciranno a mantenere un rapporto più disteso oppure se ci saranno nuovi confronti davanti alle telecamere di Rai 1. Una cosa è certa: dopo settimane di silenzio, Ornella ha deciso di parlare e, almeno dietro le quinte, non ha avuto alcuna intenzione di nascondere il proprio malcontento.