Sembrava ormai imminente il suo addio a Ballando con le Stelle, ma Ornella Muti ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. L’attrice, che nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, non ha alcuna intenzione di arrendersi e spera di poter tornare in pista accanto al suo maestro Pasquale La Rocca. A preoccupare, questa volta, è stata una broncopolmonite che l’ha costretta a interrompere temporaneamente gli allenamenti e a osservare un periodo di riposo. Una situazione delicata che ha inevitabilmente alimentato i dubbi sulla sua permanenza nella trasmissione di Milly Carlucci. Alcune indiscrezioni avevano addirittura parlato di un ritiro ormai deciso, con la possibilità che l’attrice intervenisse nella prossima puntata soltanto attraverso un videomessaggio. Una ricostruzione che, però, non corrisponde alla volontà della diretta interessata. Raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, infatti, Ornella Muti ha voluto raccontare come stanno realmente le cose, lasciando aperta la possibilità di rivederla sul palco nella puntata di sabato 28 novembre.

Ballando con le Stelle, Ornella Muti smentisce il ritiro: «Voglio esserci»

Le voci su un possibile abbandono di Ballando con le Stelle si erano intensificate dopo che Giuseppe Candela aveva riportato su X l’indiscrezione relativa alla decisione dell’attrice di lasciare la competizione a causa delle sue condizioni di salute. Secondo quanto circolato, la produzione avrebbe voluto averla comunque in studio per dedicarle uno spazio durante la puntata, mentre lei avrebbe preferito inviare un videomessaggio da casa. Una ricostruzione che ha fatto discutere gli appassionati dello show, soprattutto perché il percorso della concorrente era già stato caratterizzato da diversi ostacoli. Interpellata direttamente da Fanpage.it, tuttavia, Ornella Muti ha smentito l’intenzione di rinunciare alla gara e ha risposto senza esitazioni alla domanda sulla sua partecipazione alla puntata: «Assolutamente sì».

L’attrice ha anche escluso categoricamente l’ipotesi di limitarsi a un videomessaggio, pronunciando una frase che lascia intuire quanto tenga ancora alla sua esperienza televisiva: «No, sarebbe brutto». E ha aggiunto: «Ho fatto il collegamento da casa per Ballando Segreto, ma sto cercando di andare in studio, voglio esserci». La concorrente ha quindi chiarito anche il motivo della sua assenza dagli studi televisivi durante la settimana. Non si sarebbe trattato di una scelta legata a un imminente ritiro, ma della necessità di rispettare le indicazioni ricevute dai medici, che le avevano prescritto di rimanere a casa per recuperare le energie. Sulle sue condizioni, inoltre, ha fornito un aggiornamento incoraggiante: «Sto migliorando, anzi praticamente è quasi tutto finito, almeno spero».

La volontà di proseguire a Ballando con le Stelle, dunque, sembra esserci ancora tutta. Questo, però, non significa che il ritorno in pista sia già garantito: la partecipazione effettiva dipenderà dalle condizioni fisiche dell’attrice e soprattutto dal parere dei sanitari. Una distinzione importante, perché Ornella Muti vorrebbe continuare la competizione, ma non può ignorare i problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi proprio in una fase particolarmente delicata del programma.

La broncopolmonite e gli infortuni: settimane difficili per Ornella Muti a Ballando con le Stelle

Quello di Ornella Muti è stato finora un percorso tutt’altro che semplice. Fin dalle prime settimane di Ballando con le Stelle, l’attrice ha dovuto confrontarsi con una serie di problemi fisici che hanno condizionato la preparazione delle coreografie insieme a Pasquale La Rocca. Prima gli infortuni alla spalla e alle costole, poi le difficoltà respiratorie che hanno richiesto un ulteriore stop. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il principio di broncopolmonite, che l’ha costretta a interrompere gli allenamenti per alcuni giorni e a seguire una terapia farmacologica sotto controllo medico.

Durante uno degli appuntamenti di Ballando Segreto, la stessa concorrente aveva raccontato a Milly Carlucci quanto fosse stato difficile affrontare l’ultima esibizione. In particolare, aveva spiegato che una presa durante la coreografia le aveva compresso la cassa toracica, provocandole ulteriori difficoltà. La conduttrice, preoccupata per le sue condizioni, le aveva quindi suggerito di fermarsi per due giorni e recuperare le forze prima di prendere qualsiasi decisione sulla prosecuzione della gara. Una pausa necessaria, che aveva però fatto temere il peggio ai telespettatori affezionati alla coppia formata dall’attrice e dal ballerino professionista.

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, i problemi respiratori sarebbero stati in questa fase più preoccupanti rispetto ai precedenti infortuni, che sarebbero invece in via di miglioramento. L’attrice avrebbe ripreso gradualmente a muoversi e avrebbe potuto preparare una possibile esibizione anche lontano dagli studi Rai, evitando spostamenti non necessari. Anche Pasquale La Rocca ha fatto sapere che la partecipazione della coppia non era ancora certa, sottolineando come la priorità fosse consentire alla sua allieva di recuperare. Il maestro, dunque, non avrebbe voluto forzare i tempi, lasciando che fossero le condizioni fisiche della concorrente a stabilire il da farsi.

Ballando con le Stelle, la decisione dopo la visita medica: Ornella Muti non vuole rinunciare a Pasquale La Rocca

Il momento decisivo per capire se Ornella Muti potrà effettivamente tornare a esibirsi a Ballando con le Stelle è arrivato con la nuova visita medica prevista per la mattinata di sabato 28 novembre. Prima del controllo, l’attrice avrebbe dovuto affrontare anche le ultime prove con Pasquale La Rocca, con l’obiettivo di capire se fosse possibile preparare una coreografia compatibile con le sue condizioni. L’eventuale esibizione potrebbe quindi essere meno impegnativa rispetto a quelle precedenti, proprio per evitare ulteriori sforzi e non compromettere il recupero. Non si tratta soltanto di una questione televisiva: dopo settimane di sacrifici, l’attrice sembra particolarmente legata all’esperienza e al rapporto costruito con il suo insegnante.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, qualora i medici dovessero sconsigliarle di ballare, Ornella Muti vorrebbe comunque raggiungere personalmente lo studio per essere presente durante la diretta, senza ricorrere a un collegamento registrato da casa. Una possibilità che conferma ulteriormente quanto tenga a questa avventura e quanto le dispiacerebbe interromperla proprio adesso. Anche nelle settimane precedenti, nonostante i problemi fisici, l’attrice aveva dimostrato di voler andare avanti, arrivando a superare momenti di particolare difficoltà pur di non rinunciare alle esibizioni preparate con Pasquale La Rocca.

La puntata del 28 novembre rappresenta quindi un passaggio importante per il futuro della coppia. La gara è entrata in una fase decisiva e ogni assenza può avere conseguenze sul percorso dei concorrenti, ma in questo caso la priorità rimane inevitabilmente la salute dell’attrice. Ballando con le Stelle dovrà fare i conti con un’eventuale assenza dalla pista, mentre il pubblico attende di capire se riuscirà a tornare protagonista della serata. Per il momento, comunque, non c’è alcun ritiro ufficiale e la diretta interessata ha espresso chiaramente il proprio desiderio: continuare a ballare e non rinunciare a un’altra esibizione con il suo maestro. Dopo le indiscrezioni che avevano fatto temere un addio anticipato, è stata proprio Ornella Muti a riaccendere le speranze dei suoi sostenitori. Resta soltanto da capire se il suo fisico le permetterà di realizzare questo desiderio.