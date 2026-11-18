Quanto guadagna davvero Barbara D’Urso per il suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle? È questa la domanda che nelle ultime ore sta facendo discutere e alla quale il Codacons vuole ottenere una risposta ufficiale. L’associazione dei consumatori ha infatti presentato un’istanza di accesso agli atti alla Rai per visionare il contratto sottoscritto dalla conduttrice per partecipare allo show del sabato sera di Rai 1. L’iniziativa arriva dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto la presentatrice e Guillermo Mariotto, protagonisti di un acceso scontro durante la puntata del 14 novembre. Una vicenda che ha avuto importanti conseguenze anche sul clima dietro le quinte della trasmissione e che ha portato la stessa Barbara D’Urso a manifestare pubblicamente la propria delusione, arrivando persino a ipotizzare un possibile abbandono della giuria. Adesso, però, l’attenzione si sposta anche sulle questioni economiche: il Codacons vuole conoscere il cachet della conduttrice, la durata dell’accordo e soprattutto quali sarebbero le conseguenze economiche nel caso in cui decidesse di interrompere anticipatamente la collaborazione con la televisione pubblica.

Ballando con le Stelle, il Codacons vuole conoscere il cachet di Barbara D’Urso

A rendere nota l’iniziativa è stato lo stesso Codacons, che insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (AssoUrt) ha presentato alla Rai una richiesta formale per ottenere copia del contratto relativo alla partecipazione di Barbara D’Urso come giurata di Ballando con le Stelle. L’obiettivo è fare chiarezza sulle condizioni economiche e contrattuali dell’ingaggio, considerando anche che la trasmissione viene finanziata attraverso risorse pubbliche e il canone pagato dai cittadini.

L’associazione intende conoscere nel dettaglio il compenso riconosciuto alla conduttrice, le somme eventualmente già versate e gli ulteriori costi sostenuti dall’azienda per consentirle di prendere parte al programma. Non soltanto il cachet complessivo, dunque, ma anche eventuali rimborsi, anticipi e spese accessorie che potrebbero essere previsti dall’accordo. Un approfondimento che riguarda anche gli obblighi assunti dalle parti e le condizioni che regolano la permanenza della giurata all’interno del cast.

«La Rai è finanziata anche attraverso il canone versato dai cittadini. Per questo, il principio di trasparenza impone di dare conto di come vengano impiegate tali risorse», ha spiegato l’associazione nella comunicazione diffusa il 17 novembre. Il Codacons vuole quindi verificare quali prestazioni siano state acquistate dalla televisione pubblica, a quale costo e con quali garanzie nel caso in cui l’incarico dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza.

La richiesta riguarda anche un altro aspetto particolarmente delicato: le eventuali penali previste in caso di recesso anticipato. Se Barbara D’Urso decidesse effettivamente di lasciare Ballando con le Stelle, quali sarebbero le conseguenze per lei e per la Rai? L’associazione vuole sapere se il compenso sia stato stabilito per l’intera edizione oppure in base alle singole puntate effettivamente realizzate. Si tratta di una distinzione importante, soprattutto considerando che un’eventuale interruzione della collaborazione potrebbe avere ripercussioni economiche per entrambe le parti.

Ballando con le Stelle, lo scontro con Guillermo Mariotto fa esplodere il caso

L’iniziativa del Codacons arriva in un momento particolarmente delicato per Barbara D’Urso, dopo quanto accaduto durante la puntata del 14 novembre di Ballando con le Stelle. La conduttrice è stata protagonista di un acceso confronto con Guillermo Mariotto, dopo un episodio che ha suscitato numerose polemiche tra il pubblico e sui social network.

Nel corso della trasmissione, infatti, il giudice venezuelano aveva spruzzato del profumo nella direzione della collega, accompagnando il gesto con un commento sulla presunta puzza. Una battuta che Barbara D’Urso non ha affatto gradito e che ha provocato una reazione piuttosto dura da parte della giurata. La situazione è diventata ancora più complicata quando Mariotto è tornato sull’argomento, alimentando ulteriormente il confronto davanti alle telecamere.

La presentatrice ha manifestato apertamente il proprio disappunto, facendo capire di non essersi sentita tutelata adeguatamente durante l’episodio. La questione non si è esaurita con la diretta, ma ha continuato a far discutere anche nelle ore successive, soprattutto dopo alcune dichiarazioni che hanno lasciato intendere la possibilità di un addio anticipato al programma.

La stessa Barbara D’Urso ha infatti prospettato l’eventualità di lasciare il tavolo della giuria, qualora non dovessero esserci le condizioni per proseguire serenamente la propria esperienza. Una presa di posizione che ha inevitabilmente sollevato interrogativi sul futuro della conduttrice all’interno di Ballando con le Stelle e sui rapporti con gli altri componenti del cast.

Ed è proprio questo scenario ad aver spinto il Codacons ad approfondire anche le condizioni previste dal contratto. L’associazione vuole sapere se esistano clausole specifiche per un’interruzione anticipata della collaborazione, quali siano gli eventuali indennizzi e se la Rai possa essere chiamata a sostenere ulteriori spese nel caso in cui la giurata non dovesse partecipare alle puntate rimanenti. Non si tratta, quindi, soltanto di conoscere quanto guadagna la conduttrice, ma anche di capire quali conseguenze economiche potrebbe comportare un suo eventuale abbandono.

Ballando con le Stelle, quanto guadagna davvero Barbara D’Urso? La risposta non è ancora arrivata

Ma arriviamo alla domanda che maggiormente interessa il pubblico: quale sarebbe il cachet di Barbara D’Urso per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle? Al momento non esiste una cifra ufficiale resa pubblica. Proprio per questo la richiesta del Codacons potrebbe rappresentare un passaggio importante per conoscere finalmente i dettagli economici dell’accordo tra la presentatrice e la televisione pubblica.

Bisogna ricordare che la questione dei compensi aveva già accompagnato l’arrivo della conduttrice nel programma di Milly Carlucci. Lo scorso 30 settembre, infatti, Barbara D’Urso aveva deciso di intervenire personalmente attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, per smentire le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti. In particolare, aveva respinto le ricostruzioni secondo cui avrebbe avanzato richieste economiche particolarmente elevate o preteso sistemazioni alberghiere di lusso.

La presentatrice aveva raccontato che i primi contatti con Milly Carlucci e con il capo autore Giancarlo De Andreis erano iniziati alla fine di giugno. A luglio avrebbe già garantito la propria disponibilità a entrare nella giuria, mentre il contratto vero e proprio le sarebbe arrivato soltanto il 17 settembre, a circa due settimane dall’inizio della trasmissione.

La conduttrice aveva inoltre precisato di non aver mai discusso direttamente del cachet con Milly Carlucci e con gli autori, dal momento che la questione economica sarebbe stata di competenza degli uffici Rai. Una volta ricevuta la proposta, aveva deciso di accettarla senza avanzare particolari pretese. «Non ci sono cifre pazzesche», aveva dichiarato, respingendo le indiscrezioni relative a un presunto ingaggio stellare.

Anche Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, era intervenuto sulla questione, assicurando che i compensi del cast e della giuria di Ballando con le Stelle fossero in linea con il budget previsto per il programma e con quelli delle precedenti edizioni. Nessuna cifra individuale, tuttavia, era stata comunicata.

Adesso la parola passa alla Rai, che dovrà valutare la richiesta presentata dalle due associazioni. Il Codacons ha domandato di poter visionare il contratto completo, compresi eventuali allegati e integrazioni, per conoscere il compenso lordo complessivo, gli obblighi di presenza, gli anticipi, i rimborsi e le eventuali penali. Resta quindi da capire quali informazioni potranno essere effettivamente rese disponibili e se sarà possibile conoscere nel dettaglio quanto percepisce la conduttrice per ogni puntata.

Nel frattempo, il futuro di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle resta uno degli argomenti più discussi della settimana. Dopo lo scontro con Mariotto, la conduttrice dovrà decidere se proseguire la propria esperienza oppure mantenere la posizione manifestata dopo la diretta. E mentre il pubblico si interroga su un possibile addio, la questione del cachet è destinata ad alimentare nuove polemiche. Una cosa, per ora, è certa: la cifra esatta dell’ingaggio non è ancora nota e soltanto la documentazione richiesta dal Codacons potrebbe contribuire a fare chiarezza.