Angela Cipriano è originaria della Basilicata, ma da molti anni vive a Grosseto. È laureata con lode in Scienze politiche e il suo nome era già legato al caso della Costa Concordia ben prima che diventasse nota la sua relazione con Francesco Schettino. Nel 2013, mentre preparava la tesi universitaria, iniziò infatti a seguire il processo sul naufragio avvenuto davanti all’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012. Il suo lavoro accademico era incentrato sul modo in cui i mezzi di informazione avevano raccontato la tragedia e, in particolare, sulla copertura giornalistica del quotidiano Il Tirreno. Fu proprio in quell’occasione che ebbe modo di conoscere Francesco Schettino, allora imputato nel procedimento.

In quell’occasione Angela Cipriano chiese anche di poter intervistare l’allora comandante, ma ricevette un rifiuto. Il primo contatto, dunque, non ebbe alcuna connotazione sentimentale: tra i due, come ha spiegato lei stessa, esisteva soltanto un rapporto cordiale e formale, fatto di brevi conversazioni in aula e commenti sul procedimento. Cipriano continuò a seguire il dibattimento anche dopo aver concluso la tesi, ottenendo un accredito stampa e trasformando il proprio lavoro in un libro. In seguito ebbe nuovamente occasione di rivolgersi a Francesco Schettino per chiedergli un’intervista, ma anche in quella circostanza non riuscì a ottenere la sua disponibilità.

Il volume si intitola Le voci della Concordia, è stato pubblicato nel 2015 con fotografie di Enzo Russo e ha ricevuto il Premio Capalbio. Per realizzarlo, la donna ha seguito complessivamente 72 udienze, fino alla sentenza di primo grado dell’11 febbraio 2015, quando Francesco Schettino venne condannato a 16 anni e un mese di reclusione. Un impegno di studio e documentazione che l’ha portata ad approfondire a lungo gli atti, le testimonianze e la ricostruzione delle fasi del naufragio. Il suo interesse per la vicenda, quindi, era nato da ragioni universitarie e giornalistiche, molto prima della relazione.

L’amore nato durante la detenzione: le email, le telefonate e il primo incontro

Dopo la condanna definitiva e l’ingresso di Francesco Schettino nel carcere di Rebibbia, nel maggio 2017, i contatti tra i due si interruppero. Cipriano ha raccontato di avergli inviato un messaggio in quel periodo, ricevendo una breve risposta prima che lui consegnasse il telefono all’ingresso dell’istituto penitenziario. Per circa sei anni non ci furono altri scambi. La svolta arrivò nel 2023, quando l’ex comandante venne a sapere della morte di Giuseppe Cipriano, cugino della donna, colonnello dell’Aeronautica militare morto in un incidente aereo a Guidonia il 7 marzo di quell’anno.

Fu proprio in seguito a quel lutto che Francesco Schettino la contattò per farle le condoglianze. Da quel momento ripresero a sentirsi: secondo il racconto di Angela Cipriano, parlavano al telefono circa due volte alla settimana e si scrivevano quotidianamente attraverso il servizio di posta elettronica disponibile in carcere. Un dialogo diventato via via più intenso, che si sviluppò mentre lui stava scontando la pena e lei attraversava un periodo particolarmente doloroso della propria vita.

La donna ha spiegato di aver perso il padre nel 2017, la madre nel 2021 e il cugino nel 2023. Ha descritto quel periodo come uno dei più difficili della sua esistenza e ha raccontato che Francesco Schettino le è stato vicino, aiutandola ad affrontare il dolore. Il primo incontro in cui il rapporto ha assunto una dimensione sentimentale risale all’ottobre 2023, quando Cipriano lo raggiunse a Meta di Sorrento durante un permesso premio. Da quel momento, ha confermato, è iniziata la loro storia.

La relazione è proseguita lontano dai riflettori, rispettando le condizioni dei permessi e i vincoli della detenzione. Gli incontri erano concentrati a Meta e duravano il tempo consentito dalle autorizzazioni: in media, secondo quanto riferito dalla donna, i permessi si ripetevano ogni 45 giorni e duravano sei o sette giorni. Nel frattempo, Francesco Schettino e la compagna mantenevano i contatti attraverso telefonate e messaggi. Una quotidianità particolare, scandita dagli orari e dalle regole del carcere, che entrambi hanno scelto di non rendere pubblica per tre anni.

Francesco Schettino fuori dal carcere: la nuova quotidianità e le parole della compagna

La relazione è diventata pubblica soltanto dopo l’uscita di Francesco Schettino dal carcere, avvenuta il 20 novembre 2026, dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione. La notizia della relazione è stata confermata da Cipriano a Il Tirreno, che ha raccolto il suo racconto in un’intervista. Nei giorni successivi la donna è tornata a parlare della loro storia, spiegando anche perché abbia deciso di uscire allo scoperto.

A spingerla sarebbe stato un equivoco con una troupe televisiva: alcuni cronisti, vedendola all’interno dell’abitazione, l’avrebbero scambiata per la figlia dell’ex comandante e le avrebbero rivolto domande su «papà». In quel momento, ha raccontato, ha sentito che la cosa più naturale fosse chiarire la situazione e dire apertamente di essere la sua compagna. Dopo tre anni vissuti nella discrezione, Angela Cipriano ha così scelto di non nascondere più il legame.

In una seconda intervista a Il Tirreno, la donna ha descritto il cambiamento nella vita di coppia dopo la fine della detenzione: prima c’erano i minuti da contare, gli orari dei colloqui e le telefonate da gestire secondo le regole penitenziarie; adesso, invece, i due possono riscoprire gesti ordinari e trascorrere del tempo insieme senza il continuo condizionamento degli orari. Ha spiegato che Francesco Schettino resterà a Meta di Sorrento, dove dal primo dicembre dovrebbe iniziare a lavorare per un’agenzia che si occupa di bed and breakfast e case vacanza, mentre lei tornerà a Grosseto, dove vive il figlio, per poi raggiungerlo in Campania.

Cipriano ha anche chiarito che non hanno ancora definito grandi progetti per il futuro e che preferiscono procedere senza fare programmi. Ha inoltre precisato che la tragedia della Costa Concordia non può essere dimenticata: nel naufragio morirono 32 persone e, ha sottolineato, non si può parlare di serenità senza tenere conto del dolore delle vittime e dei loro familiari. Quanto alle responsabilità dell’ex comandante, ha riconosciuto che sono state accertate, pur sostenendo che la vicenda debba essere letta considerando anche il contesto organizzativo della nave e le condotte di altre persone coinvolte.

La storia di Angela Cipriano e Francesco Schettino si intreccia quindi con una delle vicende giudiziarie e mediatiche più drammatiche della cronaca italiana recente. Lei lo aveva conosciuto come protagonista del processo che stava studiando e raccontando; soltanto molti anni dopo, attraverso una corrispondenza nata in carcere, quel rapporto si è trasformato in una relazione sentimentale. Oggi, con la fine della detenzione e la scelta di raccontarsi pubblicamente, la coppia affronta una fase nuova, mantenendo però al centro la riservatezza che ha caratterizzato il loro legame fin dall’inizio.