Olly avrebbe trovato l'amore con Virginia Ronzoni, 29 anni, fotografa e direttrice creativa di Tosca Blu: Chi pubblica le prime foto insieme

Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, la vita sentimentale di Olly torna al centro del gossip. Il cantante genovese, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda nostalgia, sarebbe legato a Virginia Ronzoni, una giovane professionista che lavora nel mondo della moda e della fotografia. A rendere particolarmente interessante la vicenda sono le ultime fotografie pubblicate dal settimanale Chi, che hanno immortalato i due insieme a Milano durante un pranzo al quale era presente anche il padre dell’artista. Un incontro che ha inevitabilmente alimentato le voci su una frequentazione ormai diventata importante. Ma chi è davvero la ragazza che avrebbe conquistato il cuore del cantante? Lontana dal mondo dello spettacolo, Virginia ha 29 anni, è fotografa, modella e ricopre un ruolo di primo piano nell’azienda di famiglia, il noto marchio di moda Tosca Blu. Una carriera costruita tra creatività, fotografia e imprenditoria, che racconta una personalità decisamente diversa da quella delle classiche fidanzate dei personaggi famosi. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla presunta storia d’amore con il cantautore.

Olly, chi è Virginia Ronzoni: età, famiglia e lavoro nella moda

Virginia Ronzoni è nata nel 1997 e ha quindi 29 anni, quattro in più rispetto a Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, classe 2001. La giovane non appartiene al mondo della musica o della televisione, ma proviene da una famiglia di imprenditori molto conosciuta nel settore della moda italiana. È infatti figlia di Giacomo, conosciuto come Mino, Ronzoni e Raffaella Condursi, fondatori di Tosca Blu, marchio specializzato nella produzione e nella vendita di borse, scarpe e accessori.

L’azienda è nata nel 1998 e negli anni si è affermata nel panorama della moda, costruendo una propria identità attraverso collezioni e campagne pubblicitarie. Il nome Tosca Blu ha un legame particolare proprio con Virginia, che insieme alla sorella Maria Sole è cresciuta all’interno della realtà imprenditoriale fondata dai genitori. Le due sorelle hanno progressivamente assunto ruoli importanti nella gestione e nello sviluppo del marchio, contribuendo al passaggio generazionale e alla crescita dell’attività.

In particolare, Virginia Ronzoni ricopre il ruolo di direttrice creativa e si occupa dell’immagine del brand, dei progetti fotografici e delle campagne pubblicitarie. Un incarico che le permette di mettere in pratica le proprie competenze artistiche e la passione per l’estetica, seguendo da vicino la comunicazione visiva dell’azienda. Non si tratta quindi soltanto di una presenza legata alla proprietà familiare, ma di una professionista coinvolta direttamente nelle attività creative del marchio.

La fotografia rappresenta infatti una delle sue principali passioni, diventata nel tempo anche una vera e propria attività professionale. Virginia ha studiato presso la Spéos International Photography School di Parigi, una scuola specializzata nella formazione fotografica, approfondendo tecniche e linguaggi visivi. Accanto al lavoro per Tosca Blu, si dedica anche a progetti personali e alla fotografia di moda, sperimentando attraverso immagini, campagne e contenuti dal taglio più artistico.

Olly e Virginia Ronzoni, dalle prime indiscrezioni alle fotografie pubblicate da Chi

Le prime voci su una possibile frequentazione tra Olly e Virginia Ronzoni avevano iniziato a circolare già durante l’estate del 2026. Alcune segnalazioni avevano parlato di avvistamenti insieme a Genova, città natale del cantante, e in altre località della Liguria. A rilanciare l’indiscrezione era stata anche Deianira Marzano, attraverso alcune segnalazioni ricevute dai suoi follower, che sostenevano di aver visto i due insieme in diverse occasioni.

Successivamente, il settimanale Chi aveva dedicato spazio alla possibile frequentazione nella rubrica di Giuseppe Candela, raccontando di un rapporto che sarebbe diventato sempre più stretto nel corso degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla rivista, i due sarebbero stati avvistati più volte tra la Liguria e Milano, mantenendo comunque un profilo molto riservato. Una discrezione che sembra accomunare entrambi e che ha contribuito ad alimentare la curiosità intorno alla loro presunta relazione.

La novità più significativa è arrivata il 18 novembre, quando Chi ha pubblicato alcune fotografie che mostrano Olly e la giovane professionista insieme per le strade di Milano. Ma il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione non riguarda soltanto la presenza dei due, bensì quella di Mario Olivieri, padre del cantante. I tre sono stati immortalati mentre raggiungevano un’osteria per pranzare insieme, precisamente la Taverna Calabiana.

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla rivista, il pranzo si sarebbe svolto in un clima disteso e familiare. Al termine, i tre si sarebbero fermati ancora qualche minuto all’esterno del locale per conversare, prima di salutarsi con un abbraccio. La presenza del padre dell’artista ha inevitabilmente dato nuovo impulso alle indiscrezioni, perché potrebbe rappresentare un indizio di una frequentazione che avrebbe già raggiunto una certa importanza. Naturalmente, un pranzo in famiglia non costituisce di per sé una conferma ufficiale di una relazione, ma le immagini hanno certamente aggiunto un nuovo tassello alla vicenda.

Un altro particolare riguarda i social network. Virginia Ronzoni mantiene un profilo Instagram nel quale condivide soprattutto fotografie, viaggi, momenti della quotidianità e contenuti legati al proprio lavoro. Nonostante la crescente attenzione mediatica, non ha trasformato la possibile relazione in un argomento da raccontare pubblicamente e, almeno per il momento, non ha pubblicato fotografie di coppia con il cantante.

Olly, la vita privata e le idee sull’amore: cosa sappiamo della nuova relazione

La riservatezza sulla sfera sentimentale non è una novità per Olly. Nonostante il successo raggiunto negli ultimi anni e la popolarità esplosa dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, il cantautore ha sempre cercato di mantenere una certa distanza tra la propria carriera musicale e la vita privata. Le sue canzoni raccontano spesso emozioni, relazioni e sentimenti, ma quando si tratta di parlare delle proprie esperienze personali preferisce non fornire troppi dettagli.

In una precedente intervista video alla pagina social That’s Fab Official, l’artista aveva raccontato anche quale dovrebbe essere, secondo lui, la ragazza ideale. Il cantante aveva spiegato di desiderare una persona capace di rispettare i suoi spazi e i momenti in cui sente la necessità di stare da solo. «La ragazza ideale deve semplicemente rispettare ogni tanto il fatto che ho voglia di farmi gli affari miei, per dare ancora più valore al tempo che passiamo insieme», aveva dichiarato.

Una riflessione che restituisce un’idea piuttosto precisa del suo modo di vivere i rapporti sentimentali: l’importanza della complicità, ma anche della libertà individuale. Non è difficile immaginare che proprio la discrezione possa essere uno degli elementi che accomunano il cantante e Virginia Ronzoni, che anche attraverso i propri profili social sembra preferire una comunicazione concentrata soprattutto sul lavoro e sulle passioni personali.

Nel frattempo, il percorso professionale del cantautore continua a essere particolarmente intenso. Dopo il trionfo sanremese con Balorda nostalgia e il successo dell’album Tutta vita, l’artista si prepara ai prossimi importanti appuntamenti dal vivo. Ha inoltre scelto di non partecipare al Festival di Sanremo 2027, preferendo concentrarsi sulla preparazione del suo primo tour negli stadi, in programma a partire dal giugno 2027.

Per Olly, dunque, questo potrebbe essere un momento particolarmente positivo sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. La frequentazione con Virginia Ronzoni, sebbene non ancora ufficializzata direttamente dai protagonisti, sembra aver assunto contorni sempre più concreti, soprattutto dopo le fotografie pubblicate dal settimanale Chi in compagnia del padre Mario.

Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale e nessuna fotografia romantica condivisa sui social. Ma gli avvistamenti e le ultime immagini sembrano raccontare una conoscenza che va avanti da diversi mesi e che potrebbe essersi trasformata in qualcosa di importante. Non resta quindi che aspettare per capire se i due decideranno di uscire allo scoperto e raccontare pubblicamente la loro storia. Nel frattempo, la curiosità dei fan è già alle stelle: la nuova ragazza di Olly potrebbe essere proprio la giovane creativa che, lontano dai riflettori, ha conquistato il cuore del cantante genovese.