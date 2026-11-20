È arrivato il momento della resa dei conti per The Traitors 2. La seconda edizione del reality show di Prime Video, condotto da Alessia Marcuzzi, si è conclusa venerdì 20 novembre 2026 con una puntata ricca di colpi di scena, strategie, sospetti e tradimenti. Dopo settimane trascorse all’interno della Fortezza, tra alleanze apparentemente indissolubili e tentativi di depistaggio, il pubblico ha finalmente scoperto chi è riuscito ad arrivare fino in fondo e ad aggiudicarsi la vittoria.

A conquistare il titolo di vincitori sono stati Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, entrambi appartenenti alla squadra dei Leali. I due concorrenti sono riusciti a giocare una partita particolarmente intelligente, costruendo un’alleanza che si è rivelata decisiva proprio nel momento più importante. Una vittoria tutt’altro che scontata, soprattutto considerando che, nelle battute finali, tra i concorrenti rimasti in gara c’erano ancora persone convinte di poter arrivare alla conclusione del gioco senza essere tradite.

Ma a quanto ammonta il montepremi conquistato dai due vincitori? La somma complessiva accumulata durante le missioni è di 83.000 euro. Una cifra importante che Daniele e Pasquale hanno deciso di condividere anche con alcune realtà benefiche, annunciando la volontà di destinare metà della vincita alle associazioni da loro scelte. Un epilogo che ha premiato non soltanto la capacità di individuare gli avversari, ma soprattutto quella di costruire un rapporto di fiducia capace di resistere fino all’ultimo inganno.

The Traitors 2, l’eliminazione di Lorella Cuccarini e la resa dei conti alla Tavola Rotonda

L’ultima puntata si è aperta con la Maledizione, che ha coinvolto quattro concorrenti: Lorella Cuccarini, Filippo Magnini, Giulia Salemi e Biondo. I partecipanti sono stati costretti ad affrontare una prova particolarmente insidiosa, nella quale dovevano conquistare alcune pozioni salvavita per evitare di essere eliminati. La sfida ha messo ulteriormente alla prova gli equilibri del gruppo, ma soprattutto ha preparato il terreno per una delle eliminazioni più importanti dell’intera stagione.

La situazione si è fatta particolarmente tesa durante la colazione, quando Lorella Cuccarini e Biondo hanno avuto un confronto piuttosto acceso. La discussione tra i due ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, che hanno iniziato a interrogarsi sulla possibilità che dietro quella lite si nascondesse qualcosa di più. Il comportamento della conduttrice, fino a quel momento riuscita a mantenere una posizione relativamente protetta, ha cominciato a destare sospetti sempre più insistenti.

Alla successiva Tavola Rotonda, il gruppo ha progressivamente concentrato le proprie attenzioni proprio su Lorella. A contribuire alla ricostruzione dei sospetti è stata soprattutto Jolanda Renga, che ha ricordato un particolare apparentemente secondario ma diventato fondamentale: l’occhiolino che Awed aveva rivolto alla Cuccarini nel momento della propria eliminazione. Un gesto che, riletto alla luce degli avvenimenti precedenti, ha fatto pensare a un possibile segnale di complicità tra Traditori.

Alla fine, Lorella è stata votata all’unanimità e ha dovuto abbandonare la Fortezza. La sua uscita ha rappresentato un passaggio decisivo, perché ha lasciato il gruppo senza l’ultima Traditrice ufficialmente ancora in gioco. Prima di lasciare definitivamente il castello, però, la concorrente ha lanciato un ultimo dubbio, insinuando la possibilità che potesse esserci ancora un altro Traditore nascosto. Una frase che ha contribuito ad alimentare la paranoia dei Leali proprio quando sembrava che la partita fosse ormai vicina alla conclusione.

Daniele Gattano e Pasquale La Rocca beffano Giulia Salemi e Jolanda Renga: il colpo di scena finale

Dopo l’eliminazione della Cuccarini, i concorrenti rimasti in gioco si sono ritrovati davanti alla Cerimonia delle Polveri, il momento che avrebbe determinato definitivamente il destino della seconda edizione. In questa fase, ciascun partecipante doveva scegliere se utilizzare la polvere rossa, dichiarando di voler continuare il gioco perché convinto della presenza di un altro Traditore, oppure quella verde, indicando la volontà di terminare la partita.

A questo punto sono rimasti in cinque: Biondo, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Giulia Salemi e Jolanda Renga. La prima votazione ha visto tutti scegliere la polvere rossa, segnale che nessuno era ancora disposto a fidarsi completamente degli altri. Il gruppo ha quindi deciso di procedere con una nuova eliminazione e il nome finito al centro delle accuse è stato quello di Biondo, che ha dovuto lasciare il gioco.

Con quattro concorrenti ancora in gara, la situazione è diventata decisamente più complicata. Da una parte c’erano Giulia Salemi e Jolanda Renga, convinte che i Traditori fossero ormai stati tutti individuati e che fosse arrivato il momento di concludere la partita. Dall’altra, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca continuavano a scegliere la polvere rossa, dimostrando di voler procedere con un’altra eliminazione.

Le due coppie si sono così scontrate direttamente durante le votazioni. Giulia e Jolanda hanno indicato Daniele, mentre quest’ultimo e Pasquale hanno fatto il nome di Jolanda. Le votazioni si sono concluse per ben due volte con un pareggio, costringendo Alessia Marcuzzi a chiedere ai concorrenti di ripetere la scelta. Il momento decisivo è arrivato al terzo tentativo, quando Giulia ha cambiato strategia e ha votato Jolanda, contribuendo alla sua eliminazione.

Rimasti soltanto in tre, la Salemi ha scelto nuovamente la polvere verde, convinta che non ci fossero più Traditori nella Fortezza. Daniele e Pasquale, invece, hanno insistito con quella rossa, dimostrando di essere perfettamente allineati e di voler continuare a giocare insieme. La decisione ha decretato l’eliminazione di Giulia, che si è ritrovata beffata proprio dai due concorrenti con cui aveva condiviso le ultime fasi dell’avventura.

A quel punto è arrivata la rivelazione più importante: Daniele Gattano e Pasquale La Rocca erano entrambi Leali. I due hanno quindi potuto festeggiare insieme la vittoria, dimostrando che la loro alleanza era stata la vera arma vincente dell’ultima parte del programma.

Quanto hanno vinto Daniele Gattano e Pasquale La Rocca? La cifra e la scelta benefica

Con la conclusione della partita è stato possibile conoscere anche il valore economico della vittoria. Il montepremi finale di questa seconda edizione ammonta a 83.000 euro, una cifra accumulata progressivamente grazie alle missioni affrontate dai concorrenti durante la permanenza al Castello di Lunghezza.

Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno conquistato l’intera somma destinata alla squadra dei Leali, dopo essere riusciti a smascherare tutti i Traditori e a eliminare anche gli ultimi concorrenti che avrebbero potuto mettere in discussione il loro successo. I due hanno inoltre scelto di destinare metà della vincita ad alcune associazioni benefiche, dimostrando di voler trasformare il risultato ottenuto nel reality anche in un’occasione di solidarietà.

Per entrambi si tratta di un risultato importante, arrivato al termine di un percorso nel quale hanno saputo alternare intuizione, pazienza e capacità strategica. Daniele, in particolare, si è distinto per aver individuato diversi Traditori nel corso delle Tavole Rotonde, mentre Pasquale ha dimostrato una notevole abilità nel comprendere le dinamiche del gruppo e nel gestire i sospetti che si erano concentrati su di lui.

La seconda stagione si chiude quindi con una vittoria della squadra dei Leali, ma soprattutto con un finale che ha ribaltato le aspettative fino all’ultimo momento. Dopo il successo di Giuseppe Giofrè nella prima edizione, questa volta sono stati due concorrenti a portarsi a casa la vittoria. E mentre Giulia Salemi e Jolanda Renga hanno dovuto fare i conti con un’alleanza che non avevano saputo riconoscere, Daniele e Pasquale possono festeggiare una vittoria costruita proprio sulla fiducia reciproca. Una conclusione che lascia anche una domanda per il futuro: dopo due edizioni ricche di intrighi e colpi di scena, Prime Video deciderà di riportare Alessia Marcuzzi nella Fortezza per una terza stagione?